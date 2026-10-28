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Đoković dobio rivala u drugom kolu Bazela: Prvo Francuz, pa čovjek kome je noćna mora

Đoković dobio rivala u drugom kolu Bazela: Prvo Francuz, pa čovjek kome je noćna mora

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Polako se crta put Novaka Đokovića ka rekordnoj 103. tituli.

Novak Đoković dobio rivala u drugom kolu Bazela Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković ove srijede kreće u pohod na titulu u Bazelu, a dok čeka svoj red da izađe na teren, saznao je rivala u drugom kolu prestižnog turnira u Švajcarskoj. Ako eliminiše Francuza Iga Umbera, ići će na megdan Nijemcu Janu Lenardu Štrufu, koji je izbacio sunarodnika Janika Hanfmana sa 6:4, 6:3.

Njih dvojica su do sada igrali osam puta i srpski as je svaki put izašao kao pobjednik. Posljednji put su se sastali prošle godine na US openu, kada je Đoković slavio sa ubjedljivih 3:0.

Koliko je vlasnik 24 grend slem titule bio dominantan protiv Nijemca, govori i to da mu je trenutno 47. igrač planete, u osam mečeva uzeo samo jedan set i to na Australijan openu prije više od šest godina.

Žrijeb Đokovića u Bazelu

Novak Đoković danas oko 15.30 igra protiv Iga Umbera na startu turnira u Bazelu, gdje ga nije bilo 15 godina. Srpski as je odlučio da uvrsti događaj iz Serije 500 u svoj raspored jer je pomjeren egzibicioni turnir "Slem šest kraljeva", pa je iznenada dobio jednu nedjelju "viška".

Ako bi osvojio titulu, stigao bi Rodžera Federera u njegovom gradu i izjednačio bi njegov rezultat od 103 ATP pehara u karijeri. Ispred njega ostao bi samo Džimi Konors sa 109.

  • 1. kolo - Igo Umber
  • 2. kolo - Jan-Lenard Štruf
  • četvrtfinale: Rud/Boržes
  • polufinale: Šelton/Lehečka
  • finale: Fric/Fis/Hodar

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