Danas igra Novak Đoković: Evo kada Srbin kreće u pohod na 103. titulu u karijeri

Srpski teniser Novak Đoković udara na Francuza na startu turnira u Bazelu.

Izvor: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia

Novak Đoković kreće u pohod na drugu titulu na turniru u Bazelu protiv Francuza Iga Umbera. Meč će početi oko 15.30, kada svoj duel odigraju Kasper Rud i Nuno Boržeš koji izlaze na teren od 14 časova.

Srpski as je odlučio da uvrsti događaj iz Serije 500 u svoj raspored jer je pomjeren egzibicioni turnir "Slem šest kraljeva", pa je iznenada dobio jednu nedjelju "viška".

Srbin i Francuz su se do sada sastali samo jednom u karijeri, kada je slavio vlasnik 24 grend slem titule, i to sa ubjedljivih 3:0 na Vimbldonu 2019. godine.

Srpski as je u Bazelu jednom stigao do polufinala i dva puta do finala, a jedinu titulu slavio je 2009. godine kada je pobijedio ljubimca navijača Rodžera Federera. On mu se revanširao već naredne godine, a poznato je da je Švajcarac ovdje apsolutni rekorder sa 10 titula.

Žrijeb Đokovića u Bazelu

1. kolo - Igo Umber

2. kolo - Jan-Lenard Štruf

četvrtfinale: Rud/Boržes

polufinale: Šelton/Lehečka

finale: Fric/Fis/Hodar