Greg Rusedski: "Imam novu teoriju o Novaku Đokoviću, saslušajte me"

Greg Rusedski iznosi novu teoriju o Novaku Đokoviću i njegovim strategijama za predstojeće turnire, uključujući Australijan open 2027.

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Poznati britanski teniser Greg Rusedski jedan je od onih čije se mišljenje najviše cijeni, njegove analize su sve praćenije i važnije, tako da je u novoj epizodi svog podkasta iznio vrlo zanimljivu teoriju o Novaku Đokoviću. Vidjeli smo da je Đoković u odnosu na neke prethodne sezone promijenio plan, tako da je povećao broj turnira na kojima učestvuje, na iznenađenje svih, a u tome je Rusedski vidio "nekog novog Novaka".

Analizirajući aktuelnosti u tenisu, iznio je i interesantnu teoriju da Novak Đoković to radi kako bi popravio svoje šanse da na Australijan openu 2027. godine ima lakši žrijeb, nego što je to bio slučaj do sada. S obzirom na to da je van 10 najboljih na svijetu, jasno je da su mu Alkaraz, Zverev i Siner mogući rivali odjednom, na svim turnirima.

Šta je teorija Rusedskog o Đokoviću?

Rusedski smatra da Đoković pravi ovakvu promjenu da bi izbjegao da se u ranim fazama turnira sretne sa Sinerom i Alkarazom, od kojih se na svakom turniru najviše očekuje:

"Mislim da se priprema za sljedeću godinu. Želi da bude među osam najboljih na svijetu i među osam nosilaca. Igra jer i dalje vjeruje da može da osvaja grend slem turnire", rekao je Rusedski i tako postavio za Đokovića "magični broj" na ATP listi - osmo mjesto.

"Za mene će nedjelja turnira u Parizu biti ključna. Naravno, bilo bi sjajno kada bi osvojio Bazel. To bi mu donijelo 500 bodova, ili koliko mu je već potrebno da napreduje u trci i približi se devetom ili desetom mjestu, ukoliko to ostvari u Bazelu. Ipak, bodovi koji su na raspolaganju u Parizu biće presudni", dodao je Rusedski.

Najvažniji je Završni masters

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Novak Đoković trenutno je 12. na ATP listi i ispod je crte za plasman na Završni masters u Torinu, kome se nada i zato i kreće u pohod na 1.500 bodova do tada:

"Jer, ako Novak Đoković osvoji Pariz, obezbijediće plasman... Novak želi da bude nosilac jer ne želi da igra protiv Sinera, Alkaraza i svih tih momaka već u osmini finala ili ranije, pa da mora da prolazi kroz žrijeb težim putem", rekao je Rusedski o svojoj teoriji.

"Mislim da je u pitanju kombinacija te dvije stvari, a Novak je imao sjajnu godinu. Koliko je samo bio dobar u Pekingu! Tamo nikada nije izgubio meč i osvojio je titulu sedam puta. Pobijedio je igrača koji će na kraju sezone biti prvi na svijetu, tako da Novaka Đokovića nikada ne treba otpisivati. Za mene je on GOAT, odnosno najbolji svih vremena. Kada nešto zacrta, uglavnom to i ostvari", zaključio je Rusedski.

Šta čeka Đokovića u Bazelu?

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Novak Đoković želi po drugi put u karijeri da osvoji turnir serije 500 u Bazelu, gdje mu je Federer rekao da se više nikad neće radovati, a već u srijedu ga čeka prvi meč - protiv Iga Umbera. Evo kako izgleda žrijeb za Đokovića:

1. kolo - Igo Umber

2. kolo - Jan-Lenard Štruf

četvrtfinale: Rud/Boržes

polufinale: Šelton/Lehečka

finale: Fric/Fis/Hodar

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