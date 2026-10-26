Đoković ispratio Stena Vavrinku u penziju: "Nisam ti zahvalan za to"

Novak Đoković se oprostio od Stena Vavrinke, ističući njegovu karijeru i tri grend slem titule. Emotivna poruka za legendu tenisa.

Izvor: Profimedia

Najbolji svih vremena Novak Đoković oprostio se od velikog rivala Stena Vavrinke, koji ove sedmice na turniru u Bazelu završava profesionalnu tenisku karijeru. Srpski as iskoristio je priliku da oda priznanje Švajcarcu, sa kojim je tokom godina vodio velike bitke na najvećim turnirima.

Vavrinka je u eri "velike četvorke" osvojio tri grend slem titule, trijumfima na Australijan openu, Rolan Garosu i US openu. Posebno su zanimljiva posljednja dva trofeja, do kojih je stigao pobhedama upravo nad Đokovićem u finalima, iako je skor između dvojice rivala ogromnih 21-6 u korist Srbina.

Uoči njegovog posljednjeg turnira, Novak mu je uputio emotivnu poruku, istakavši koliko cijeni sve što je postigao uprkos brojnim problemima sa povredama.

"Hej, Stene, prijatelju moj! Želim ti srećnu penziju, ako je to ono što već želiš! Znaš da te mnogo poštujem zbog svega što si uradio i što još uvijek radiš. Borio si se sa povredama, tri puta postao grend slem šampion i legenda ovog sporta. Gdje god da se pojaviš, širiš ljubav prema tenisu", poručio je Đoković.

Srpski teniser nije propustio priliku ni da se našali na račun njihovih međusobnih duela, podsjetivši na dva finala grend slema u kojima je Vavrinka bio bolji.

"Nisam ti zahvalan za one poraze na Rolan Garosu i US openu! Šalu na stranu, imam ogromno poštovanje prema tebi i želim ti sve najbolje u životu", zaključio je Novak.

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