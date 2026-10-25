Fokina odustao: Novak ostao bez jednog rivala za Završni masters

Alehandro Davidovič Fokina je odustao od takmičenja u Bazelu i neće ga biti na Završnom mastersu. Sada čekamo da vidimo da li će Novak Đoković dobrim rezutlatom u Švajcarskoj uspjeti da se kvalifikuje.

Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Alehandro Davidovič Fokina ne igra u Bazelu. Španac se povukao sa turnira u posljedni čas nakon što je osvojio masters u Šangaju. Za sada nije saopšteno šta je razlog odustajanja, da li je to povreda ili jednostavno prilika za odmor poslije napornog prethodnog turnira.

Davidovič Fokina se nalazio u konkurenciji za Završni masters u Torinu, ali je sada ostao bez potencijalnih novih 500 bodova, a na samom turniru sada Hubert Hurkač dobija mjesto desetog nosioca i igraće sa Zizuom Bergsom. Promjene u žrijebu su se desile na onoj strani gdje nema Novaka Đokovića, tako da se najboljem srpskom teniseru ne mijenja ništa u putu ka trofeju.

Na završni turnir su se već plasirali Aleksandar Zverev, Karlos Alkaraz, Ben Šelton i Janik Siner, koji svakako neće igrati jer je povrijeđen i pauziraće do kraja sezone. Danil Medvedev, Flavio Koboli, Artur Fils , Franses Tijafo i Rafa Hodar za sada drže mjesta koja vode na Završni masters.

Aleks De Minor je prvi "ispod crte", zatim slijedi Novak Đoković koji ima oko 400 bodova manje od Hodara. Što se tiče Fokine on je 14. i sada je sigurno da ga neće biti.

(MONDO)