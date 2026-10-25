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Teodora Kostović prošla u glavni žrijeb u Kini

Teodora Kostović prošla u glavni žrijeb u Kini

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Teodora Kostović je obezbijedila plasman u glavni žrijeb turnira u Gvangdžou i čeka je meč protiv Marije Timofejeve.

Teodora Kostović u glavnom žrijebu turnira u Kini Izvor: Kai Taller / Newspix.pl / Profimedia

Srpska teniserka Teodora Kostović plasirala se u glavni žrijeb WTA turnira u Gvandžouu, pošto je danas u kvalifikacijama pobijedila Ruskinju Anastasiju Zaharovu rezultatom 6:3, 6:2, za sat i 32 minuta.

Srpska teniserka je u oba seta napravila po dva brejka za pobjedu i plasman u glavni žrijeb turnira u Kini. Kostović će u prvom kolu igrati protiv Uzbekistanke Marije Timofejeve.

Turnir u Gvandžouu igra se od 26. oktobra do 1. novembra za nagradni fond od 283.347 dolara.

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Teodora Kostović Tenis

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