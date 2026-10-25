Teodora Kostović prošla u glavni žrijeb u Kini

Teodora Kostović je obezbijedila plasman u glavni žrijeb turnira u Gvangdžou i čeka je meč protiv Marije Timofejeve.

Izvor: Kai Taller / Newspix.pl / Profimedia

Srpska teniserka Teodora Kostović plasirala se u glavni žrijeb WTA turnira u Gvandžouu, pošto je danas u kvalifikacijama pobijedila Ruskinju Anastasiju Zaharovu rezultatom 6:3, 6:2, za sat i 32 minuta.

Srpska teniserka je u oba seta napravila po dva brejka za pobjedu i plasman u glavni žrijeb turnira u Kini. Kostović će u prvom kolu igrati protiv Uzbekistanke Marije Timofejeve.

Turnir u Gvandžouu igra se od 26. oktobra do 1. novembra za nagradni fond od 283.347 dolara.