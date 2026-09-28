Teodora Kostović ostala bez titule: Srpkinja pala poslije drame, ali postoji i dobra vijest

Srpska teniserka Teodora Kostović je poslije velike borbe i više od dva sata igre izgubila finale u Ankari. Uprkos tom porazu približila se plasmanu među 100 najboljih na svijetu.

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Teodora Kostović (19) nije uspjela da ostvari najbolji rezultat u karijeri pošto je izgubila u finalu turnira u Ankari. Bolja od nje poslije velike borbe i više od dva časa igre bila je domaća predstavnica Berfu Čengiz 2:6, 6:4, 7:5.

Mlada srpska teniserka je tako uprkos porazu popravila plasman i približila se još više mjestu među najboljih pošto će po projektovanom rangu od ponedjeljka biti 131. na svijetu. Ukoliko nastavi sa dobrim igrama, dodatno će se približiti jednom od ciljeva, a to je mjesto među 100 najboljih.

Što se meča tiče, Teodora je loše počela, pretrpjela brejk u prvom gemu, ali se odmah "resetovala", uzvratila duplim brejkom, povela sa 4:1 i zatim privela set kraju (6:2).

Međutim, u drugom setu se opet dogodio loš start, turska teniserka je napravila dupli brejk i povela sa 3:0. Kostovićeva nije odustala, osvojila je četiri gema u nizu i povela (4:3), ali je tada došlo do novog pada i Čengiz je drugu set loptu iskoristila za izjednačenje u setovima (6:4).

U trećem setu je domaća igračica prva napravila brejk i povela sa 4:2, Kostović je uzvratila i izjednačila na 4:4. Izgledalo je da je vratila kontrolu, ali je u 11. gemu pretrpjela brejk, a Čengiz joj nije dala nikakvu šansu da se vrati u meč i iskoristila je prvu meč loptu.