Sabalenka ponovo udarila na Teodoru Kostović: "O kakvoj je to snazi ona pričala?"

Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka još jednom je iskoristila priliku da poslije nove pobjede na Vimbldonu govori o Teodori Kostović

Izvor: James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia, Screenshot/YouTube/@Wimbledon

Bjeloruskinja Arina Sabalenka izazvala je veliku pažnju zbog izjave o Teodori Kostović. Koji dan kasnije, najbolja na svijetu ponovo se osvrnula na srpsku teniserku, poslije plasmana u treće kolo Vimbldona i pobjede nad Amerikankom Mekartni Kesler 6:1, 7:6.

U Londonu je novinare zanimalo novo viđenje Arine Sabalenke i pokušaj da, nakon što su joj se slegli utisci, možda bude malo pristojnija prema mladoj koleginici. "Kad sam vidjela tu izjavu, a zatim izašla na teren i odigrala meč, stekla sam utisak da je više pokušavala da ubijedi samu sebe. Djelovalo mi je da je pokušavala da pojača samopouzdanje koje, zapravo, nije imala", rekla je Bjeloruskinja.

"Ne znam... Nekada to uspije. Sve zavisi od ličnosti. Ponekad moraš da glumiš samopouzdanje dok ono ne postane stvarno. A nekad je bolje da ostaneš čvrsto na zemlji, budeš iskren prema sebi i radiš sa onim što trenutno imaš. Za mene je ta poruka bila pomalo... Razumjela bih je da je bila realnija. Međutim, izašla sam na teren i zapitala se: 'O kakvoj je to snazi pričala?'"

"Takav pristup može da funkcioniše ako zaista vjeruješ u sebe. Ali ako samo pokušavaš da odglumiš samopouzdanje, a duboko u sebi ne vjeruješ u to, onda to neće uspjeti. Važno je da ostaneš vjeran sebi, da budeš ono što jesi i da vjeruješ u sebe. Ne znam tačno šta je željela da postigne tom izjavom, ali meni je djelovalo kao da je malo glumila samopouzdanje", zaključila je Sabalenka.

Šta je rekla Arina Sabalenka tik poslije pobjede nad Teodorom?

Bjeloruskinja je navukla gnjev navijača vrlo direktnom izjavom poslije pobjede nad Teodorom Kostović. Bez dlake na jeziku, prva teniserka svijeta je rekla: "Shvatila sam tek sad šta je rekla, pomalo je smiješno.

Rekla je da hoće da vidi mogu li da izdržim njenu snagu. Ha-ha. Toliko strašno. Dobro je što ima takvu vjeru u sebe, to je dobra stvar. Ne gledam previše šta pričaju moje protivnice, može to da bude izvučeno iz konteksta, tako da gledam da se sklonim od toga", dodala je Sabalenka koja se ironično nasmijala dok je pričala o mladoj srpskoj teniserki.