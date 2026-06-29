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Arina Sabalenka: "Znam da ljudi misle da sam kučka, i to zbog porijekla"

Arina Sabalenka: "Znam da ljudi misle da sam kučka, i to zbog porijekla"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Arina Sabalenka je direktno i oštro pričala o sebi i o tome kakvu percepciju ljudi imaju o njoj kada je prvi put vide.

sabalenka ljudi misle da sam kucka Izvor: Adam Davy / PA Images / Profimedia

Arina Sabalenka je poznata i kao osoba koja često umije da kaže direktn ono što misli, bez obzira na posljedice. Imala je tako neke nespretne izjave, mada isto tako o sebi priča direktno. Tako je javno rekla da zna da mnogi smatraju da je kuč*a i da shvata da umije da ostavi takav utisak.

"Kada sam se upoznala sa Paulom Badosom rekla sam joj da sam mislila da je ku*ka, a ona mi je odgovorila da je mislila da sam ja ku*ka. Tada sam joj rekla da izgleda da to nije tačno i da možemo da budemo prijateljice. Složila se i rekla da smo dosta slične. Djeluje mi da je to samo stav koji nosimo na terenu", rekla je Sabalenka.

Tvrdi da zbog njenog izraza lica ljudi steknu utisak da je nepristupačna. Iako po prijateljstvu sa Novakom Đokovićem i mnogim drugim detaljima djeluje potpuno suprotno od toga.

"Kada me prvi put vidite vjerovatno će jedna od prvih stvari koju pomislite da bude da sam kučka zbog mog slovenskog izraza lica. To mi ne pomaže", nasmijala se Arina.

"Mogu da djelujem agresivno"

Objasnila je bjeloruska teniserka zbog čega neki ljudi steknu pogrešan utisak o njoj.

"Kada hodam sa tim ravnim izrazom lica, bez emocija, mogu da izgledam dosta agresivno. Zato razumem zašto neki ljudi misle da sam ku*ka. Međutim, kada me bolje upoznate, onda shvatite da je to samo nešto sa čim sam rođena", zaključila je Sabalenka koja će na startu Vimbldona igrati protiv supertalentovane srpske teniserke Teodore Kostović na Centralnom terenu (danas, ne prije 16 časova).

BONUS VIDEO:

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00:23
Arina Sabalenka i Novak Đoković na Vimbldonu
Izvor: Instagram/Wimbledon
Izvor: Instagram/Wimbledon

(MONDO)

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Tagovi

Arina Sabalenka Tenis Vimbldon

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