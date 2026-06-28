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Vimbldon uveo novo pravilo zbog Janika Sinera: Rade sve da mu pomognu i izbjegnu šokantan scenario

Vimbldon uveo novo pravilo zbog Janika Sinera: Rade sve da mu pomognu i izbjegnu šokantan scenario

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Organizatori Vimbldona odlučili su da uvedu novo pravilo zbog vrućine koje je doneseno najviše zbog Janika Sinera i njegovog ispadanja sa Rolan Garosa.

Vimbldon uveo novo pravilo o pauzi zbog vrućine Izvor: Adam Davy, PA Images / Alamy / Profimedia

Visoke temperature prave velike probleme širom Evrope. Neće biti lako ni teniserima na predstojećem Vimbldonu. Tako su organizatori trećeg grend slema sezone odlučili da uvedu novo pravilo koje će najviše da pomogne prvom teniseru sveta Janiku Sineru. Žele da izbjegnu šokantan scenario sa Rolan Garosa.

Poznato je da se Italijan baš muči na velikim vrućinama i da mu se dešavaju ogromni padovi u igri kada su temperature visoke. Da se ne bi ponovio slučaj sa pariske šljake kada je ispao u drugom kolu od Huana Manuela Serundola (3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1) uveli su novo pravilo o vrućini.

Dakle, svi će imati pravo da traže pauzu od 10 minuta ako "indeks vrućine pređe 30,1 stepen celzijusa". Kod dama će moći da se traži pauza između drugog i trećeg seta, kod muškaraca između trećeg i četvrtog.

O čemu se tačno radi?

Dakle, novo pravilo uvedeno je pred sam početak turnira i to najviše zbog Sinera. "Indeks vrućine" se računa tako što se mjeri temperatura vazduha, vlažnost i temperatura podloge. Ukoliko sve to zajedno pređe 30,1 stepen moguć je prekid meča na deset minuta.

Uz to se dodaje da će se to mjeriti 30 minuta pred početak mečeva, zatim u 14 časova i ponovo u 17 časova. Kako će se tačno primjenjivati, to ostaje da se vidi.

Šta se desilo Sineru u Parizu?

Janik Siner je na meču protiv Serundola na Rolan Garosu vodio sa 6:3, 6:2, 5:1 i izgledalo je da je samo pitanje momenta kada će da završi meč. Ali, tada mu je pozlilo. Počelo je da mu se vrti u glavi, krenuo je da promašuje, da igra veoma loše i nije uspio da nađe način da osvoji još jedan gem. Umjesto toga je Argentinac napravio preokret i upisao najveću pobjedu u karijeri.

"Mučio sam se, falila mi je energija, pokušao sam servisom da se izvučem, da probam da završim meč, nisam uspio. Ne pamtim kada sam se posljednji put osjećao ovako slabo. Probudio sam se, nisam se osjećao najbolje, pokušavao sam da igram i kraće poene. Ali, nema veze ovo sa vrućinom i temperaturom. Bilo je sasvim okej za igranje. Dešava se, idemo dalje", poručio je Siner tada.

Tagovi

Vimbldon Janik Siner Tenis

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