Mats Vilander otpisao Novaka Đokovića: "Ispada u prvom ili drugom kolu Vimbldona"

Srpski teniser Novak Đoković kreće u osvajanje Vimbldona, ali Mats Vilander ga vidi kao ranjivog. Kako će se nositi sa pritiskom?

Izvor: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia / Andrew Matthews, PA Images / Alamy / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković počinje danas učešće na Vimbldonu i u pohodu je na svoj osmi pehar na zelenoj podlozi, ujedno 25. "mejdžor" u karijeri. Kako je sam istakao, osjeća se bolje nego pred Rolan Garos, što je dobar znak, a vidjećemo da li će na nikad većim vrućinama u Engleskoj uspjeti da dođe do toliko željenog trofeja.

Znamo da njegovi navijači i te kako vjeruju u njega, posebno jer nema ni Karlosa Alkaraza na ovom Vimbldonu, međutim ima i onih koji su ga unaprijed otpisali. Pogađate, jedan od njih je Mats Vilander, slavni švedski teniser.

Šta je Vilander rekao o Đokoviću?

Govoreći pred turnir o potencijalnom šampionu, Mats Vilander iskoristio je priliku da iskritikuje Novaka Đokovića zbog odluke da dobro odmori pred turnir. Davno je bio Rolan Garos i treća runda kada je Đoković ispao od Žoaa Fonseke (3:2), a Vilander vjeruje da je Đoković morao da se pripremi na travi i prijavi još neki turnir.

"Novak Đoković, Janik Siner i Saša Zverev su i te kako ranjivi u prvom kolu, možda i u drugom, ali jednom kada to riješe u svoju korist - onda su skoro nepobjedivi", konstatovao je Mats Vilander.

"Novak Đoković, Janik Siner i Saša Zverev su i te kako ranjivi u prvom kolu, možda i u drugom, ali jednom kada to reše u svoju korist - onda su skoro nepobjedivi", konstatovao je Mats Vilander.

To znači da su "najopasniji" izazovi za Đokovića kineski teniser Jibing Vu i potencijalo Stefanos Cicipas, bar tako tvrdi sada Vilander. Đoković takmičenje započinje protiv kineskog tenisera Jibinga Vua (26), koji je svojevremeno bio 54. igrač na planeti. Ove sezone je stigao do drugog kola na Australijan openu i Rolan Garosu, na Vimbldonu nikad nije prošao prvu rundu, a najbolji grend slem rezultat mu je treće kolo sa US opena 2022. godine. Trenutno je 99. igrač planete, u karijeri je zaradio oko dva miliona dolara i osvojio jednu titulu.

Protivnik Novaka Đokovića u drugom kolu Vimbldona biće bolji iz okršaja Uga Gastona i Stefanosa Cicipasa, dok vrijedi dodati da je Grk raskinuo saradnju s ocem.

Kako izgleda Novakov žrijeb?

Iako je Vilander vidio najveću opasnost u prva dva kola, zapravo se ona nalazi na samom kraju jer je Đoković u dijelu žrijeba gdje je aktuelni finalista Janik Siner. Evo kako izgleda potencijalni žrijeb:

1. kolo - Vu

2. kolo - Cicipas

3. kolo - Rinderkneš

4. kolo - Rubljov

četvrtfinale - Ože-Alijasim

polufinale - Siner

finale - Zverev

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:23 Arina Sabalenka i Novak Đoković na Vimbldonu Izvor: Instagram/Wimbledon Izvor: Instagram/Wimbledon

(MONDO)