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Grend slem šampionka se povlači sa Vimbldona?

Grend slem šampionka se povlači sa Vimbldona?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Ema Radukanu će po svemu sudeći nažalost morati da se povuče sa Vimbldona zbog problema sa povredom.

Ema radukanu ce morati da se povuce sa vimbldona Izvor: Andrew Matthews / PA Images / Profimedia

Ema Radukanu je najbolje rangirana britanska teniserka i grend slem šampionka. Nažalost, velika je vjerovatnoća da će morati da se povuče sa trećeg grend slema sezone i da neće moći da igra pred domaćom publikom zbog zdravstvenih problema.

Sve više se spekuliše o tome prethodnih dana. Pojedini su naveli da su je čak vidjeli i sa ortopedskom čizmom, što nije potvrđeno. Danas je odradila i trening sa Anom Kalinskajom koji je prekinula vrlo brzo i povukla se sa terena.

Uz to su organizatori Vimbldona poslali i spisak za intervjue koji će se održati u ponedjeljak. Na njemu su Serena Vilijams, Džek Drejper, Amanda Anisimova, dok uz ime Eme Radukanu stoji da će biti naknadno odlučeno. To je dodatno "podgrijalo" priče o njenom povlačenju. Njena protivnica u prvom kolu je Hrvatica Antonija Ružić.

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Ana Ivanović u izazovnom izdanju
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram

(MONDO)

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Ema Radukanu Tenis Vimbldon

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