Ništa od srpskog čuda na Vimbldonu: Sabalenka bolja od Teodore Kostović

Arina Sabalenka pobijedila Teodoru Kostović u prvom kolu Vimbldona.

Izvor: Epa/Adam Vaughan

Izašla je na Centralni teren Vimbldona mlada Teodora Kostović, pokazala zube, ali nije mogla do čuda. Arina Sabalenka ju je savladala 6:2. 6:3 i poslije 64 minuta igre prošla dalje. U drugom kolu igraće sa Amerikankom Mekartni Kesler.

Krenula je najbolja teniserka svijeta furiozno i osvojila je prva četiri gema. pa je rutinski došla do prvog seta. Ipak Teodora je uspjela da pred kraj dođe do svoje igre i uzela je dva gema.

U drugom setu držala se Teodora u uvodnim gemovima, a onda je doživjela dva brejka. Ipak kada je na 5:3 uzela servis Sabalenku ponadali smo se da može da se vrati, ali je bjeloruska teniserka nakon toga uzela gem i završila meč.

Nakon ovog poraza Teodora će skočiti 16 mjesta na VTA listi i biće 168, što joj nije najbolji rezultat u karijeri. Ipak ovo joj je bilo prvo pojavljivanje na grend slemovima i sada očekujemo da će se 19-godišnja teniserka pojaviti i na narednim velikim turnirima u sezoni.