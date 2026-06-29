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Ništa od srpskog čuda na Vimbldonu: Sabalenka bolja od Teodore Kostović

Ništa od srpskog čuda na Vimbldonu: Sabalenka bolja od Teodore Kostović

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Arina Sabalenka pobijedila Teodoru Kostović u prvom kolu Vimbldona.

Teodora Kostović izgubila od Arine Sabalenke Izvor: Epa/Adam Vaughan

Izašla je na Centralni teren Vimbldona mlada Teodora Kostović, pokazala zube, ali nije mogla do čuda. Arina Sabalenka ju je savladala 6:2. 6:3 i poslije 64 minuta igre prošla dalje. U drugom kolu igraće sa Amerikankom Mekartni Kesler.

Krenula je najbolja teniserka svijeta furiozno i osvojila je prva četiri gema. pa je rutinski došla do prvog seta. Ipak Teodora je uspjela da pred kraj dođe do svoje igre i uzela je dva gema.

U drugom setu držala se Teodora u uvodnim gemovima, a onda je doživjela dva brejka. Ipak kada je na 5:3 uzela servis Sabalenku ponadali smo se da može da se vrati, ali je bjeloruska teniserka nakon toga uzela gem i završila meč.

Nakon ovog poraza Teodora će skočiti 16 mjesta na VTA listi i biće 168, što joj nije najbolji rezultat u karijeri. Ipak ovo joj je bilo prvo pojavljivanje na grend slemovima i sada očekujemo da će se 19-godišnja teniserka pojaviti i na narednim velikim turnirima u sezoni.

Tagovi

Teodora Kostović Vimbldon Arina Sabalenka

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