Šok za Novaka u Rodžerovom rodnom gradu: Đokoviću promijenili žrijeb dan poslije objave

Novak Đoković je sada dobio nove potencijalne rivale na turniru u Bazelu jer je žrijeb promijenjen dan kasnije.

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Žrijeb za turnir u Bazelu održan je u subotu i tada je Novak Đoković saznao ko mu stoji na putu ka tituli i osvajanju 500 bodova. Međutim, dan kasnije se sve promijenilo. Organizatori su promijenili sve u rodnom gradu Rodžera Federera.

Zašto? Zbog povrede kolena Aleksandera Bublika. Morao je kazahstanski teniser da se povuče sa takmičenja u Švajcarskoj, pošto je bio jedna od nosilaca došlo je do promjene i na njegovo mjesto nosioca je upao Kasper Rud i tako je došlo do velikih "tumbanja" na žrijebu pa će tako Novrežanin u prvom kolu da igra protiv Dominika Strikera (Švajcarska), a ne protiv prvog nosioca Bena Šeltona, već će Amerikanac da igra protiv kvalifikanta.

Đokoviću se nisu promijenili rivali u prva dva kola. Prvo igra protiv Uga Umbera (Francuska), a ako ga savlada čeka ga Jan Lenard-Štruf (Njemačka) ili neko od kvalifikanata, u zavisnosti od ishoda tog meča.

Šta se promijenilo za Novaka?

Promjena je u četvrtfinalu. Tamo je potencijalni rival mogao da mu bude Bublik, ali je sada sve promijenjeno. Rival bi umjesto Aleksandera mogao da mu bude upravo Rud koji je sada nosilac i poslije Strikera bi mogao da igra protiv Nuna Boržeša (Portugal). U polufinalu bi Novak mogao na Šeltona, Lehečku (Češka), Vavrinku (Švajcarska)...

Kada je u pitanju potencijalni rival u finalu Đokovića bi tamo čekao neko od favorita, prema projektovanom žrijebu - Artur Fis (Francuska), Rafael Hodar (Španija), Tejlor Fric (Amerika), Alehandro Davidovič Fokina (Španija), Stefanos Cicipas (Grčka), Holger Rune (Danska)...

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