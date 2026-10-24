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Novak Đoković vlasnik osam rekorda na Mastersu u Parizu: Domaći zadatak za Janika Sinera i Karlosa Alkaraza

Novak Đoković vlasnik osam rekorda na Mastersu u Parizu: Domaći zadatak za Janika Sinera i Karlosa Alkaraza

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Srpski teniser Novak Đoković vraća se na mjesto velikog uspjeha poslije dvije godine pauze.

djokovic drzi osam rekorda na mastersu u parizu Izvor: Joly Victor/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković pokušaće da obezbijedi učešće na Završnom turniru u Torinu preko Bazela i Pariza. U Švajcarsku se vraća poslije 15 godina, dok je u Bersiju posljednji put igrao u 2023. godine, kada je u finalu pobijedio Grigora Dimitrova. Pariz je jedan od njegovih najuspješnijih turnira u karijeri i tamo drži nevjerovatnih osam rekorda, a upravo je na ovom terenu osvojio i jubilarnu 40. masters titulu.

Srpski as je na posljednjem Mastersu u sezoni nastupao čak 19 puta i ima skor od 50 pobjeda i 9 poraza, što je nevjerovatnih 85% uspješnosti i po tome je neprikosnoven.

Osim ovog impresivnog dostignuća, ima još sedam nedodirljivih rekorda.

Rekordi Novaka Đokovića na Mastersu u Parizu

Đoković je odavno potvrdio da će igrati na jednom od svojih omiljenih turnira, ali je Bazel dodao u raspored nakon što je otkazana egzibicija "Slem šest kraljeva" u Rijadu. Ima će Srbin "paklenu" konkurenciju ako želi do potencijalne osme titule, ali rekorde koje je već postavio, teško da će neko u skorijoj budućnosti uspjeti da osvoji.

  • Najviše titula - 7 (2009, 2013, 2014, 2015, 2019, 2021, 2023)
  • Najviše finala - 9 (2009, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023)
  • Najviše uzastopnih titula - 3 (2013, 2014, 2015)
  • Najviše uzastopnih finala - 3 (2013, 2014, 2015 i 2021, 2022, 2023)
  • Najviše odigranih mečeva - 59
  • Najviše dobijenih mečeva - 50
  • Najviše uzastopnih dobijenih mečeva - 17

BONUS VIDEO:

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01:22
Novak Đoković razmišlja o predaji protiv Hurkača
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

(MONDO)

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Tagovi

Novak Đoković Masters Pariz Tenis

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