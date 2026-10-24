Ovo se ne pamti: Ne postoji dobar žrijeb za Novaka Đokovića

Srpski teniser Novak Đoković imaće pakleno težak zadatak u Bazelu.

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Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković biće glavna zvijezda turnira u Bazelu koji startuje 24. oktobra. Osim što se vraća poslije 15 godina u grad Rodžera Federera, njegovo učešće izaziva veliku pažnju jer će se boriti za odlazak na Završni turnir. Tamo će biti i njegov glavni konkurent, mladi Španac Rafael Hodar.

Sve će biti jasnije poslije žrijeba koji je zakazan za subotu, a konkurencija će biti i te kako jaka. Srpski as bi mogao već u prvom kolu da se suoči sa nekim od teških rivala. U Bazelu će nastupiti šest igrača iz Top 20 na ATP listi, a pored Hodara i Đokovića igraće Ben Šelton, Artur Fils, Alehandro Davidovič Fokina, Tejlor Fric, Aleksander Bublik i Jirži Lehečka.

Na koga bi mogao Novak?

Iako srpski as ima status nosioca, dosta je potencijalnih "mina" u prvom kolu poput Kaspera Ruda, Valentina Vašeroa, Alehandra Tabila, Aleksa Mikelsena, Stefanosa Cicipasa, Holgera Runea...

Novak Đoković i Rafael Hodar ne mogu sastati prije eventualnog finala, s obzirom na to da su postavljeni za četvrtog, odnosno trećeg nosioca i biće raspoređeni u različite dijelove žrijeba. U polufinalu bi im rivali mogli biti Šelton ili Fils.

Đokovića zanima samo jedno

Na turniru ATP 500 serije u Bazelu biće dodijeljen nagradni fond od ukupno 2.584.155 evra, što je nešto manje nego na turniru u Beču.

Ipak, to nije spriječilo organizatore da okupe sjajnu postavu igrača, pošto je ovaj turnir jako važan u finišu sezone i u trci za Završni turnir u Torinu.

Iako će sve oči biti uprte u Đokovića i Hodara, još igrača bi moglo da im "zagorča život". Svakako, srpski as će igrati i u Parizu, ali tamo će konkurencija biti još jača, pa je svaki bod jako važan do kraja godine...