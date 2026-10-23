Patrik Muratoglu: "Lako je Novaku Đokoviću? A kad je on bio povrijeđen?"

Francuski trener Patrik Muratoglu branio Sašu Zvereva i objasnio da to što je Novak Đoković bio bez povreda, to govori koliko je pazio na svoje tijelo, a ne nešto drugo.

Izvor: YouTube/Patrick Mouratoglou

Poznati francuski trener Patrik Muratoglu analizirao je aktuelnu situaciju u tenisu gdje će svakog trenutka Saša Zverev postati prvi na ATP listi, što mu već sada mnogi osporavaju. Iako je u ovoj kalendarskoj godini osvojio dva grend slema (Rolan Garos i US open) i sakupio najviše ATP bodova, Zverev je očajan bio u mečevima protiv najboljih deset igrača svijeta, dok interesantno protiv Đokovića, Sinera i Alkaraza ima 0-7.

Siner i Alkaraz su veći dio godine propustili zbog povreda, Đoković je odlučio da igra manje turnira zbog godina, a Muratoglu je digao glas i objasnio da to ne znači da se rezultati koje je Zverev postigao zato omalovažavaju.

"Zverev možda nije najbolji igrač, ali je broj jedan na svijetu i potpuno zaslužuje to mjesto. Prvi način na koji posmatram ovu situaciju jeste da je tvoj plasman na rang-listi pokazatelj tvoje vrijednosti. Ako su drugi povrijeđeni, to je njihova nesreća. Mislim da se uspjeh igrača ne ogleda samo u onome što prikazuje na terenu već i u tome da li je zdrav. Važno je i kako upravlja svojim tijelom, tako da je i to dio svega", rekao je Muratoglu.

"Kad je Đoković bio povrijeđen?"

Često se priča o tome šta bi neki teniseri napravili u karijeri da su manje bili povrijeđeni - a Muratoglu podsjeća i da je to kvalitet igrača koji se potcjenjuje.

"Ako se neko nikada ne povređuje, a drugi često imaju probleme s povredama, onaj koji je zdrav vjerovatno će na kraju imati bolji plasman. Na primjer, Džek Drejper je nevjerovatan igrač, ali ne može da zadrži ovaj plasman jer je previše često povrijeđen. To je dio njegove istorije, njegove karijere i, na neki način, njegove vrijednosti. Zdravlje i fizička sprema su dio toga", rekao je Francuz i naveo poznatiji primjer.

"Isto se govori i o Nadalu. 'Da se Nadal nije povređivao, osvojio bi još toliko i toliko grend slemova.' Da, ali ne postoji 'da je bilo'. Bio je povrijeđen. Bio je povrijeđen. Postoje razlozi zbog kojih se to dešavalo, kao što postoje razlozi zbog kojih drugi nisu imali takve probleme. Novak Đoković gotovo da nije imao povrede tokom čitave karijere", zaključio je Muratoglu.

Zverev ispred Alkaraza i Sinera

Izvor: Debby Wong / Alamy / Profimedia

"Da se vratimo na Sašu Zvereva, on je broj jedan zato što zaslužuje da bude broj jedan. Da li mislim da su ona druga dvojica bolji igrači od njega? Da, ali oni nisu broj jedan. On je broj jedan", rekao je Muratoglu.

"Mislim da je važno odati mu priznanje jer je ove godine na dva grend slema bio izraziti favorit, a to su bili Rolan Garos, nakon što je Siner rano ispao, i US open. Tehnički gledano, 128 igrača moglo je da osvoji turnir, a on je to uradio. I to dva puta. Pokazao je i mnogo mentalnih kvaliteta. Nije igrao dobro, ali je osvojio turnir, a to je ogromna vrlina. Dakle, možda nije najbolji igrač, ali jeste broj jedan na svijetu.

Ostati zdrav kao profesionalni sportista prava je vještina i zahtijeva mnogo rada, profesionalizma i odricanja. Potrebno je veoma pažljivo voditi računa o ishrani i biti izuzetno disciplinovan kada je riječ o svakodnevnim fizioterapeutskim tretmanima. Sve ima svoju cijenu i mislim da je to što se Alkaraz nije povređivao, kao i to što se neki igrači uopšte ne povređuju ili imaju veoma rijetke povrede, takođe jedna vrsta vještine."

Zverev napravio veliki iskorak

"Žao mi je Janika jer mislim da i on pripada toj grupi igrača. Smatram da je izuzetno ozbiljan i disciplinovan, ali ove godine mu se to ipak dogodilo. Zbog toga neće završiti ovu sezonu na prvom mjestu, ali će vjerovatno još mnogo puta u budućnosti biti broj jedan", rekao je Muratoglu i pohvalio Zvereva.

"Ranije smo se često pitali koliko je Saša Zverev mentalno jak. Imao je toliko prilika da osvoji grend slem, ali jednostavno nije uspijevao. U jednom trenutku ljudi su počeli da razmišljaju: 'Vau, možda on mentalno nije sposoban za to.' Mislim da je ove godine napravio veliki iskorak jer je, ponavljam, dva puta tokom sezone dobio priliku da osvoji svoj prvi grend slem nakon što su Alkaraz i Siner ispali. To je možda prilika koja se pruža jednom u životu, a on ju je iskoristio. To je bio prvi veliki iskorak.

A onda se isto ponovilo na US openu. Alkaraz i Siner su ispali, Siner odmah na početku, a Alkaraz kasnije. Zverev je tako ponovo postao glavni favorit i opet je iskoristio priliku. Mislim da je ove godine zaista

okazao veliku mentalnu snagu, nešto što ranije nije uspijevao da pokaže", zaključio je on.