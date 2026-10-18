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Muratoglu ne odustaje od teorije o Đokoviću: "Nije problem u tijelu, on se plaši"

Muratoglu ne odustaje od teorije o Đokoviću: "Nije problem u tijelu, on se plaši"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Patrik Muratoglu vjeruje da problem Novaka Đokovića tokom 2026. godine nije bila fizička spremnost, već mentalne prepreke koje u nekim mečevima nije uspio da pređe.

Patrik Muratoglu o Novaku Đokoviću Izvor: Screenshot/YouTube/@patrickmouratoglou_official, Poly Fei / Zuma Press / Profimedia

Teniski trener Patrik Muratoglu ne odstupa od mišljenja o Novaku Đokoviću. Prema Francuzu, najbolji svih vremena nije fizički nespreman, već mentalno. Teorija koju zastupa gotovo godinu dana ostala je nepromijenjena, pa čak i kad je Novak stigao do rekordne 102. titule u Pekingu, Patrik Muratoglu nastavio je da vjeruje da je u pravu.

Teško je povjerovati da je Novak Đoković mentalno nespreman za bilo koji poduhvat u karijeri. Tokom sezone uglavnom mu se prigovaralo zbog slabije fizičke spremnosti, a opet, ona je posljedica znatno manjeg broja turnira. Ipak, Muratoglu ne vidi problem u izdržljivosti tijela najboljeg tenisera svih vremena, već u "strahu da izgubi od znatno mlađeg rivala".

"Na US openu iznio sam komentare koji su šokirali mnoge ljude: Novakov problem nije fizičke prirode. On je mentalni i povezan je s nedovoljnom pripremom. Mnogi njegovi navijači kritikovali su me zbog tih izjava. A onda je osvojio turnir u Pekingu. Da li sam zbog toga promijenio mišljenje? Pogledajte njegova prva dva meča na tom turniru. Scenario je bio isti kao i ranije: 'Ne osjećam se dobro.' Zove svog ljekara i djeluje kao da se muči na terenu", započeo je Muratoglu na LinkedInu.

"Ne igra dobro i gubi setove. Mogao je da ispadne već u prvom kolu. Zaista. Isto tako, mogao je da izgubi i u drugom kolu. Ali pronašao je rješenje. Ne znam kako, ali uspio je da prevaziđe te poteškoće. Kao i uvijek, što više mečeva dobija, to je manji pritisak koji osjeća zbog straha od poraza protiv tih 'klinaca'."

Dokaz je meč protiv Zvereva

Patrik Muratoglu vjeruje da je meč protiv Aleksandra Zvereva, u kojem je igrao kao u najboljim igračkim danima, bio zona komfora za Novaka Đokovića. Kasnije se borio protiv Danila Medvedeva, kojeg takođe redovno pobjeđuje, ali igrači prije njih dvojice bili su problem...

"Protiv Zvereva nije imao šta da izgubi. Bio je opušten i igrao je na svom pravom nivou. A taj nivo je i dalje nevjerovatan. Njegov tenis i fizička sprema su izuzetni. Problem nije ni u njegovoj igri ni u fizičkoj spremi. Problem je mentalne prirode. Znam da to možda zvuči besmisleno.

Igrač koji ima 24 grend slem titule, a djeluje nervozno već u prvom kolu protiv 16. tenisera svijeta? To nema smisla. Ipak, meni je to potpuno razumljivo. Stalo mu je do rezultata. Pridaje im veliki značaj. Zamislite da morate da polažete ispit, a da se ne osjećate spremno... Upravo je to isto. Zato se moja analiza nije promijenila", pojasnio je Muratoglu svoje viđenje.

"Pokušao je i uspio. To je Novak!"

Novak Đoković je u Pekingu ispisao istoriju. "U Pekingu je imao priliku da obori rekord - da ostvari 34 uzastopne pobjede na istom turniru, bez ijednog poraza. Pokušao je i uspio. To je Novak! Potreban mu je veliki cilj kako bi pronašao motivaciju.

Ranije mu je bilo dovoljno da osvoji masters 1000 turnir. Zatim su došli grend slem trofeji. Pošto je toliko toga osvojio u te dvije kategorije, sada mu je potrebno nešto više. Sa 39 godina, taj dodatni motiv mogu da mu pruže samo rekordi.

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Tagovi

Patrik Muratoglu Novak Đoković Tenis

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