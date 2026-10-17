Šta Đokovića čini drugačijim od Federera i Nadala? Medvedev zasvagda okončao temu

Danil Medvedev je pokušao da objasni razliku između Novaka Đokovića, Rafaela Nadala i Rodžera Federera. Nije stvar u broju titula, već u samoj igri - najbolji svih vremena igra neprestano isti tenis, dok mu se svi ostali prilagođavaju

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Bivši broj jedan, a sad šesti teniser svijeta Danil Medvedev govorio je o "velikoj trojci". Ne o tome ko je najbolji svih vremena, jer je to već opšte poznato, već o stilu igre. Zaključak je vrlo jednostavan - Novak Đoković tokom čitave karijere igra isto, bez obzira na rivala, dok svi ostali teniseri, bilo da su to Rodžer Federer ili Rafael Nadal, moraju da se prilagode Srbinu.

"Stvar je u tome što, po mom mišljenju, kada gledate Rodžera Federera kako igra protiv Novaka Đokovića ili Novaka kako igra protiv Rafe Nadala, jasno je da se oni donekle prilagođavaju od meča do meča jer su njihovi međusobni dueli toliko izjednačeni. Međutim, ako posmatrate Novaka tokom cijele godine, on igra na isti način. Trudi se da dobro servira, napada forhendom, ulazi u duže razmjene udaraca i pokušava da napravi jedan brejk", rekao je Medvedev.

Vrlo brzo je Medvedev nastavio odgovor, nadovezavši se na meč u polufinalu Šangaja, gde mu je rival bio talentovani "Novi Rafa", odnosno Rafael Hodar.

"Zato mislim da se na brzoj podlozi sve svodi na pokušaj da oduzmete servis protivniku, budete sigurni na svom servisu i, bez obzira na to ko je sa druge strane mreže, pokušate da osvojite nekoliko poena as udarcima. Naravno, tokom meča ćemo vidjeti kako obojica igramo i prilagođavati se tome. Očekujem težak meč i potrudiću se da pružim svoj maksimum", zaključio je Danil Medvedev.

Šta je cilj Danila Medvedeva?

Medvedev trenutno zauzima šesto mjesto na planeti, a u trci za Završni masters takođe je šesti, sa 3.610 bodova, uz mogućnost da napreduje na tabeli kroz naredne turnira. Osim plasmana u Torino, Medvedev je jurio i sedmu titulu na masters 1000 nivou, čime bi se izjednačio sa Aleksanderom Zverevim, koji je trenutno na petom mjestu. Međutim, Rus je u polufinalu poražen od Rafaela Hodara sa 6:3, 6:4 posle svega sat vremena i 44 minuta u Šangaju.

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