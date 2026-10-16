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Novak Đoković prelomio u posljednjem momentu: Igraće na još jednom turniru

Novak Đoković prelomio u posljednjem momentu: Igraće na još jednom turniru

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Srpski teniser Novak Đoković odlučio je da doda još jedan turnir u svoj raspored u finišu sezone.

Novak Đoković igra na turniru u Bazelu Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković, potvrdio je učešće na turniru Serije 500 u Bazelu, prenosi švajcarski "Blik". Takmičenje je na programu od 24. oktobra do 1. novembra, što će srpskom asu poslužiti kao priprema za Pariz.

Kako su naveli organizatori turnira, Đoković je pozivnicu "u posljednjem trenutku i sa velikim zadovoljstvom". To znači da se vraća u Bazel poslije čak 15 godina, gdje je zabilježio samo tri nastupa tokom karijere na ovom turniru.

Srpski as je jednom stigao do polufinala i dva puta do finala, a jedinu titulu slavio je 2009. godine kada je pobijedio ljubimca navijača Rodžera Federera. On mu se revanširao već naredne godine, a poznato je da je Švajcarac ovdje apsolutni rekorder sa 10 titula.

Nole želi u Torino

Srpski as će u Bazelu potražiti kartu za Završni turnir u Torinu. Nakon rane eliminacije u Šangaju, situacija oko plasmana u Top 8 na kraju godine mu se zakomplikovala, pa mu neće biti dovoljno da igra samo u Parizu. Prije Šangaja je bio na devetoj poziciji, a sada je pao na 11. poziciju i stoga je morao da povuče ovaj potez.

Đoković je poslije eliminacije na Mastersu u Kini jedino bio jasan oko nastupa u Francuskoj, ali očigledno nije želio da odustane od Torina gdje nije igrao posljednje dvije godine.

(MONDO)

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Novak Đoković Tenis

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