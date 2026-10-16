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Zakomplikovao se Novakov put u Torino: Novi Rafa mu potpuno pomrsio konce

Zakomplikovao se Novakov put u Torino: Novi Rafa mu potpuno pomrsio konce

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Novak Đoković je poslije plasmana Rafaela Hodara u polufinale turnira u Šangaju posustao u trci za Završni masters

Đoković bi mogao da propusti završni master zbog Rafe Hodara Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Plasman 13. tenisera svijeta Rafaela Hodara u polufinale Šangaja umanjio je šanse Novaka Đokovića za plasman u Torino. Trka za Završni masters je i dalje vrlo živa, pošto je samo nekoliko igrača obezbijedilo mjesto na turniru sa najboljim igračima sveta.

Novak Đoković je trenutno 11. u trci za Završni masters, nakon što je nazadovao za tri pozicije. S druge strane, Hodar je napredovao za jedno mjesto i sad je tik iza srpskog asa. Vremena da izbori plasman među osam najboljih ima sve manje, pa je zbog toga situacija alarmantna kad je u pitanju najbolji svih vremena.

Hodar je izborio plasman u polufinale mastersa u Šangaju nakon što je uspeo da preokrene meč protiv Kaspera Ruda. Iako je prvi set izgubio rezultatom 4:6, Španac je u nastavku zaigrao znatno bolje, osvojio drugi set sa 6:4, a potom slavio i u trećem sa 6:3. Time je stigao do jednog od najvećih uspjeha u dosadašnjoj karijeri, a za mesto u finalu boriće se protiv boljeg iz susreta Danila Medvedeva i Toma Pola.

Pored mesta među četvoricom najboljih u Šangaju, Hodar je napravio važan korak i u borbi za plasman na Završni masters. Trenutno ima 2,984 bodova i 12. je na listi, a tik ispred njega nalazi se Novak Đoković. Španac bi mogao da napreduje do 3,234 ili čak do 3,584 bodova, u slučaju najboljeg rezultata u Kini, što bi mu obezbijedilo čak sedmu poziciju, u trenutnom poretku stvari na tabeli. 

Šta je činiti Novaku?

Situacija nije sjajna, ali prilika još nije izgubljena. Srpski teniser je u komplikovanoj poziciji, ali bi dobar plasman u Parizu mogao da mu pomogne u borbi za Završni masters. Ipak, nije stvar samo u Novakovoj dobroj igri, pošto će morati pažljivo da prati i razvoj situacije rivala koji mu dišu za vratom.

Situacija na tabeli se mijenja iz dana u dan, a Danil Medvedev ima najveće šanse da sa osmog mjesta obezbijedi učešće u Torinu.

Tagovi

Rafael Hodar Novak Đoković Tenis

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