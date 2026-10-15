Rus ne vjeruje u Novaka Đokovića: "Teško će oboriti rekord svih rekorda"

Nekadašnji teniski as Jevgenij Kafeljnikov sumnja da će Đoković stići Džimija Konorsa.

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Nekada prvi teniser svijeta, Rus Jevgenij Kafeljnikov, kaže da će Novak Đoković teško oboriti "rekord svih rekorda" koji drži Džimi Konors. Prema njegovim riječima, pitanje je vremena kada će stići Švajcarca Rodžera Federera, dok brojka od 109 osvojenih ATP titula u ovom momentu izgleda nedostižno.

Olimpijski šampion iz 2000. godine govorio je o nevjerovatnom nivou igre Srbina, koji će uskoro napuniti 40 godina. Za njega je neshvatljivo da i dalje može da pobjeđuje mlade nade iz teniskog vrha. Posebno se osvrnuo na njegov nedavni uspjeh iz Pekinga.

"Đoković u kineskoj prestonici ima nevjerovatan skor od 34 pobjede i nula poraza. Da li je u pitanju neka vrsta sujeverja ili šta već? Čini se da mu se tamo sve zvijezde poklope. I ja sam svojevremeno imao skor 25-0 na Kupu Kremlja - pet godina zaredom sam osvajao taj turnir", rekao je bivši as.

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Kako bi objasnio taj fenomen? "Pa, siguran sam da su u pitanju bile atmosfera i sam teren. Postoje određene nedjelje u godini kada, bez obzira na vašu fizičku ili atletsku formu, možete da osvojite turnir... što bi se reklo, vezanih očiju. Isto je i sa Novakom. To važi za ovaj turnir, kao i za Australijan Open, gdje on uvijek igra veoma dobro", kaže Kafeljnikov i nastavlja:

"Za mene to uopšte nije iznenađenje. Sa 39 godina osvojio je još jedan veliki turnir i već se približava rekordu Džimija Konorsa od 109 osvojenih turnira. Sada je još malo bliže".

"Đoković će teško prestići Konorsa"

Srpski as je trenutno na trećem mjestu vječne liste i zaostaje jednu titulu za Rodžerom Federerom, dok mu je za obaranje apsolutnog rekorda potrebno još sedam titula.

"Koliko ih sada ima? 102? Sedam turnira - to je veoma teško. Mislim, prestići će Federera, sigurno će osvojiti još dva turnira. Ali sedam... to je veoma teško", kaže Rus i poentira:

"Sledeće godine će imati 40 godina, a to su godine koje ja, iskreno, uopšte ne razumijem. Ne shvatam kako neko u tim godinama može da igra na takvom nivou, da pobjeđuje mlade igrače, kao i one iz prvih deset na svijetu. U Pekingu je pobijedio Danila Medvedeva i Zvereva. Jednostavno mi nije jasno", rekao je Kafeljnikov.

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(MONDO)