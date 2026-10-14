Tri teniserke ostale u šoku zbog Đokovića: "Možete li da zamislite tako nešto?"

U podkastu 'The Players Boxpod', teniserke su razgovarale o nevjerovatnom uspjehu Novaka Đokovića, koji je osvojio 102. titulu bez poraza u Pekingu.

Izvor: Screenshot/YouTube/@ThePlayersBoxPodcast

Novak Đoković kao teniser nije pojam samo u muškom svijetu. I "ljepši" pol je očaran statistikom koju srpski teniser ima poslije dvije decenije na terenu, pa su o tome govorile i aktuelne teniserke. U podkastu "The Players Boxpod" sastale su se Medison Kiz, Džesika Pegula i Dženifer Brejdi i malo je reći da su bile očarane onim što je srpski teniser uspio da ostvari u Pekingu.

Novak Đoković je osvojio 102. titulu u karijeri i to bi bio ogroman uspjeh, da ne znamo da je to uradio na turniru na kojem je za sve ove godine ostao neporažen. Iako dugo godina nije igrao u Pekingu, riješio je da se vrati na mjesto uspjeha, uspio je i da ga ponovi i sad je na skoru od 34-0 na kineskom turniru. Zbog toga je podvig Novaka Đokovića gotovo nezamisliv, a sasvim sigurno ostaće i stran mnogim sportistima.

O čemu su pričale teniserke?

Razgovor su vodile treća teniserka svijeta Džesika Pegula, 20. na svijetu Medison Kiz i trenutno 598. na svijetu Dženifer Brejdi. Oduševljenje zbog nestvarnog rezultata u Pekingu jednostavno nije moglo da se sakrije.

Džesika Pegula: " Novak je potom osvojio turnir u Pekingu, gdje je ostvario učinak od 34 pobjede bez ijednog poraza. Bila je to njegova 102. titula u karijeri ".

". Medison Kiz: "Možete li da zamislite da na jednom turniru nikada ne doživite poraz?"

Jednoglasan odgovor: "Ne".

Dženifer Brejdi: "Je l' to važi za tebe u Istbornu?"

Medison Kiz: "Ne, gubila sam tamo."

Džesika Pegula: "Upravo tako. Nije riječ o tome da je jedne godine imao dobar niz, već da nikad nije izgubio na tom turniru. Nije važno gdje se takmičiš, pa čak ni na kom nivou. To je nevjerovatno."

Nije važno gdje se takmičiš, pa čak ni na kom nivou. To je nevjerovatno." Dženifer Brejdi: "Veoma je teško postići tako nešto", zaključila je Amerikanka.

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