Danil Medvedev: "Čuo sam Novaka Đokovića i pomislio - šta priča ovaj?"

Ruski teniser Danil Medvedev bio je iznenađen riječima Novaka Đokovića o brzini terena i uslovima u Šangaju i poslije dva meča mislio je da ne govori istinu. Tek onda je osjetio na svojoj koži koliko je to Đoković bio u pravu.

Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia/ Yannick Legare / Zuma Press / Profimedia

Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u četvrtfinale mastersa u Šangaju i pokazao je da na njega uopšte nije uticao bizaran završetak turnira u Pekingu, kada je protiv Novaka Đokovića diskvalifikovan zbog gađanja navijača lopticom. Medvedev se od toga potpuno oporavio i zaigrao je sjajan tenis u Šangaju, iako je bio vrlo iznenađen brziom terena i loptica, što je postala glavna tema pretposljednjeg mastersa u sezoni.

Tako je Medvedev istakao da su od terena do terena u Šangaju uslovi drugačiji, iako nije u prvi mah povjerovao kada je na istu stvar ukazao Novak Đoković. Mislio je da se šali ili traži alibi za eliminaciju u drugom kolu, ali brzo je shvatio da je Đoković sve bio u pravu.

Šta je Medvedev rekao o Đokoviću i terenu?

Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia

Prve mečeve u Šangaju Danil Medvedev igrao je na takozvanom "Grandstand 2" terenu, drugom po važnosti u kompleksu, a zatim je prebačen na centralni teren za susret protiv Stefanosa Cicipasa. Nije mogao da vjeruje na čemu igra.

"Prije svega, veoma je čudno, teren je otprilike tri puta brži nego onaj drugi", rekao je Danil Medvedev prve utiske: "Kada sam čuo Novaka Đokovića poslije njegovog meča kako kaže da je teren ovdje mnogo brži nego u Pekingu, pomislio sam: 'Dobro, vidjećemo.' Sutradan sam igrao na drugom terenu i pomislio: 'O čemu uopšte priča ovaj Đoković? Sve je isto, ako ne i sporije'".

Make way for Medvedev The 2019 champion prevails over Tsitsipas 6-4 7-5 for a 3rd QF this season!@DaniilMedwed #RolexShanghaiMasters https://t.co/IvyVmR2ctw — Tennis TV (@TennisTV)October 14, 2026



Tek onda je shvatio da je Đoković bio u pravu: "A danas sam tokom zagrijavanja pomislio: 'Bože moj, kako se sve brzo odvija!' To mi, naravno, odgovara, ali morao sam da se prilagodim jer je ovo potpuno drugačiji teren od onog na kojem sam ranije igrao. Ipak, mislim da mi je to pomoglo".

I Alkaraz shvatio zbog Đokovića

Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Đokovića je u drugoj rundi izbacio Hurkač, a Alkaraza već u trećoj Bergs. Bilo je to neprijatno iznenađenje za sve, a dok se kod Novaka može pričati o umoru, kod Karlitosa je tu više teren uticao na njegovu slabiju partiju, što je i sam potvrdio kada je vrlo frustriran došao pred medije.

"Novak je rekao da je teren ove godine bio mnogo brži. Da li si i ti imao isti utisak, odnosno da li se brzina terena razlikovala od onoga na šta si navikao na početku sezone?", glasilo je pitanje za Alkaraza čim je ispao.

Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

"Iskreno, samo sam u prvom kolu imao utisak da je teren zaista bio brz. Danas nisam imao isti osjećaj. Čudno je malo eto da za samo dva dana mogu da imam toliko drugačiji utisak o terenu i uslovima...", rekao je Alkaraz koji se prvobitno složio sa Đokovićem, a zatim je ukazao u nelogičnost.

"Očigledno je da sam u prvom kolu igrao pod zatvorenim krovom, dok sam danas igrao na otvorenom. Da, osjećaj je bio drugačiji. U prvom kolu teren je bio baš brz, dok je danas loptica djelovala veće, a teren je bio malo sporiji. Ne znam zašto je tako", rekao je Španac i iz njegovog glasa moglo se čuti koliko je nezadovoljan što smo vidjeli i na terenu: "Čudno je i mislim da bi organizatori trebalo da ispitaju o čemu se radi".

Medvedev hoće do titule

Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia

Medvedev je zaboravio na diskvalifikaciju protiv Đokovića, koji ga je "uništio" u Pekingu prije nego što se dogodio nemili incident, a zatim je u Šangaju pokazao odličnu formu. Preskočio je prvo kolo, pa sa po 2:0 pobijeđivao Štrufa, Svrčinu i Cicipasa, pa će njegov naredni rival biti odlični Tomi Pol koji briljira na ovom turniru.

U njegovom dijelu žrijeba su još Hodar - Rud, dok su sa druge strane Davidovič-Fokina i Gea, odnosno prvi nosilac Saša Zverev i finalista Pekinga Aleks de Minor.

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Pogledajte 01:16 Novak Đoković reakcija na poraz od Hurkača Izvor: Arena tenis Izvor: Arena tenis

(MONDO)