Medvedev ismijavao Đokovića, sad znamo zašto: Diskvalifikacija je samo posljedica

Danil Medvedev oglasio se poslije diskvalifikacije i ismijavanja Novaka Đokovića i sada je jasno da je sve to uradio zbog nemoći koju je osjećao u duelu sa srpskim teniserom koji ga je uništavao na terenu prije prekida.

Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković bio je na tri poena od pobjede nad Danilom Medvedevim prije nego što je Rus pobijesnio i lopticom pogodio navijača na tribinama. Zbog toga su sudija i supervizor donijeli odluku da Medvedeva diskvalifikuju pri rezultatu 7:6, 5:3 za Đokovića, što će za posljedicu imati i neke druge sankcije po ruskog tenisera. Između ostalog, ostao je bez osvojenih bodova i novca na turniru u Pekingu.

Los gestos de Daniil Medvedev burlándose de Novak Djokovic. https://t.co/VIL43bmmGB — Germán R. Abril (@gerebit0)October 5, 2026



Šta se desilo sa Medvedevim i zašto je tako bijesno reagovao? Bila je to frustracija zbog savršene igre Novaka Đokovića, a koja se prvo ispoljavala imitiranjem srpskog tenisera, što je sigurno i Nole primijetio na terenu, a potom i udaranjem lopte u publiku, što je uzalud Rus pokušavao da podvede pod slučajnost.

Medvedev se oglasio poslije incidenata

Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

"Novak je igrao neki lud tenis", rekao je Medvedev za ruski "Bolše!" prvi put poslije diskvalifikacije u Pekingu:

"U suštini, odigrao sam mnogo mečeva protiv njega, neke bolje, neke lošije, ali iz njegove perspektive, ovaj meč bih uporedio s onim u kojem sam igrao najbolje, a jednostavno nisam znao šta da radim. Preostalo mi je samo da pokušam da se borim, a on je na kraju bio veoma blizu pobjede".

"Sa ovakvim Novakom ne možete"

Iz svake njegove riječi o meču protiv Đokovića može se vidjeti koliko ga je savladala nemoć zbog toga što mu se činilo kao da igra sa zidom.

"Nema jednog konkretnog odgovora. Jednostavno, to je Novak. Teško je probiti njegovu odbranu, teško je protiv njega osvajati poene asovima, sve vraća, a u nekom trenutku može i sam da napadne. Ponekad počne ta igra mačke i miša, u kojoj se smjenjuju dijagonale i udarci po paraleli, pa moraš da odigraš 40 udaraca bez greške i da pritom osvojiš poen tim 40. udarcem. To nije uvijek lako", rekao je Medvedev i dodao:

"Bio je to fizički težak meč. Bio je veoma dobro fizički pripremljen i nije popuštao. U neku ruku, bilo je fizički neprijatno igrati takav meč. Da, bilo je lijepo igrati tenis na tako visokom nivou, ali slikovito rečeno, uvijek je prijatno kada protivnik griješi, a ti osvajaš poene".

Medvedev išao da posjeti navijača

Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia

Danil Medvedev odmah se poslije meča izvinio navijaču koga je pogodio u glavu i istakao je da nije uradio to namjerno. Brzo je pronašao ko je u pitanju i posjetio ga je u bolnici, a tom prilikom mu se i lično izvinio i na poklon mu je donio reket, uz potpis i želju za brzim ozdravljenjem.

Not the ending we expected @DjokerNole advances to the Beijing final after Medvedev is defaulted whilst down 5-7 3-5#ChinaOpen https://t.co/Pae5eNrJ6W — Tennis TV (@TennisTV)October 5, 2026



"Loptica se odbila nazad do mene, pa sam probao da je udarim gdje god, samo da ne izađe sa terena. Kada sam vidio šta se desilo osjećao sam se užasno jer nikada nisam bio ni blizu u takvoj situaciji. Tako da je to najbitnija stvar. Nadam se da je on u redu jer nikad ne znate sa ovakvim stvarima šta će se desiti".

"Užasno sam se osjećao jer opet ponavljam to nije nešto što inače radim. Nisam htio da udarim... Mislim možete da vidite da apsolutno nema bijesa u tom momentu. Nije u pitanju frustracija i nisam jako udario lopticu. Da, udario sam ga i osjećam se užasno, opet kažem da se nadam da je on u redu. To je najbitnije. Što se ostalog tiče idemo dalje. Sada mi je bitno samo kako je on. Nadam se da ću ga vidjeti i da ću mu se izviniti", rekao je Rus.

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