Rusedski opleo po Medvedevu: "Da li zna šta je uradio? Pa, najgore je ismijavati Novaka"

Greg Rusedski je analizirao potez Danila Medvedeva u meču protiv Novaka Đokovića i tom prilikom je istakao da je ismijavanje Rusa samo dalo dodatno gorivo Srbinu.

Izvor: Printscreen/X/CristinaNcl, Screenshot/YouTube/@RolexShanghaiMasters/@offcourtwithgreg

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković je osvojio 102. titulu u karijeri, ali pored velikog uspjeha Srbina i dalje se govori o potezu Danila Medvedeva u polufinalu. Nije sve prošlo slavno u Pekingu, Rus je diskvalifikovan u borbi za finale, a tokom samog susreta mogli smo da primijetimo i karakteristično ponašanje trenutno šestog igrača svijeta. A o ruganju Novaku Đokoviću i nekoliko dana kasnije se glasno govori, a situaciju je prokomentarisao i Greg Rusedski.

Danil Medvedev važi za tenisera kojeg ne karakterišu samo mnogi usponi i padovi tokom meča, već je njegov zaštitni znak postalo i neočekivano ponašanje. Gotovo da u posljednje vrijeme nije prošao meč bez skandala koji je bivši prvi igrač svijeta igrao, pa ništa manje nismo dobili ni u susretu sa Novakom. Nakon što je najbolji svih vremena tražio medicinski tajm-aut zbog problema sa stomakom i disanjem, Medvedev je riješio da na terenu isprovocira kolegu. Na kraju, meč je završen njegovom diskvalifikacijom o kojoj je govorio i Greg Rusedski.

Medvedev je lopticom udario jednog od navijača i momentalno je diskvalifikovan. "Gotovo je, nažalost. Nije bilo namjerno, takve stvari se dešavaju. Razočaran je jer nije imao namjeru da to uradi, ali bio je na putu da izgubi meč i pritom je igrao veoma dobro. Morate da budete veoma oprezni kada bacate reket i kada udarate lopticu. Može da bude nenamjerno, ali automatski slijedi diskvalifikacija. Glavni sudija je donio ispravnu odluku i jednostavno je riječ o velikoj nesreći za Danila Medvedeva", rekao je Rusedski u podkastu "Off Court With Greg Rusedski".

"Ne možete to da uradite"

Iako potez Danila Medvedeva nije bio sa željom da povrijedi nekog sa tribina, Rus je ipak to uradio. A Rusedski se prisjetio i trenutka u kojem je Šveđanin Tomas Johanson u jednom od susreta doživio isti problem, zbog kojeg je duže vrijeme bio van terena.

Vidi opis Rusedski opleo po Medvedevu: "Da li zna šta je uradio? Pa, najgore je ismijavati Novaka" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Arena Tenis Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Ne možete to da uradite. Pogodio je čovjeka lopticom u oko... Tomas Johanson, šampion Australijan opena, bio je pogođen u oko tokom jednog meča i mjesecima nije mogao da igra. Oči su veoma važne i zato želimo da obezbijedimo bezbjedno okruženje za navijače. Ponekad moramo da kontrolišemo bijes, takve stvari se dešavaju, a on je veoma emotivan igrač i umije da izgubi kontrolu."

"Ismijavao je i Đokovića, a to je najgore"

Možda neke stvari nisu bile namjerne, ali neki potezi svakako jesu, kao onaj u kojem je oponašao Đokovića i njegove bolove u stomaku. Nije bilo sportski, nije bilo lijepo, a na kraju je zbog toga dobio i brojne kritike.

"Tokom tog meča je ismijavao i Đokovića, pretvarajući se da ima probleme sa disanjem. Danil Medvedev je jedinstven karakter, dobar je za tenis i mislim da nakon ovog iskustva više neće uraditi tako nešto. Bio je to jednostavno nesrećan slučaj i loša sreća", dodao je.

Pogledajte šta je uradio Medvedev:

Los gestos de Daniil Medvedev burlándose de Novak Djokovic. https://t.co/VIL43bmmGB — Germán R. Abril (@gerebit0)October 5, 2026

Ismijavanje mu sigurno nije išlo u korist. "Ne vjerujem da je Novak bio impresioniran. Najgore što možete da uradite jeste da ismijavate Novaka", rekao je Rusedski, pa nastavio:

"Kada to uradite, on zapravo počne da igra još bolje. Treba da ćutite, da igrate tenis i da ne vrijeđate velikog šampiona, jer on tada pronađe dodatni motiv. Upravo to mu je Danil dao. Mislim da je napravio taktičku grešku i da ne možete tako da se ponašate prema našim šampionima. Sjajno je za zabavu i atraktivnost meča, ali ako želite da pobijedite Novaka Đokovića, morate da se pobrinete da mu ne date dodatno gorivo", zaključio je Rusedski.