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Novak Đoković je nedodirljiv: Ljudi tek sad shvataju koliko je bolji od ostalih

Novak Đoković je nedodirljiv: Ljudi tek sad shvataju koliko je bolji od ostalih

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Srpski as Novak Đoković drži jedan od najimpresivnijih rekorda u muškom tenisu.

danil medvedev usao u ekskluzivni klub djokovic nedodirljiv Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Dobili smo sve polufinaliste Mastersa u Šangaju, a Rus Danil Medvedev se priključio "specijalnom klubu". Nekadašnjem osvajaču US Opena je ovo 19. polufinale na turnirima iz Serije 1.000, čime se izjednačio sa nekoliko slavnih imena "bijelog sporta". On je stigao Tomaša Berdiha i Lejtona Hjuita, dok su ispred ostali Rodik, Zverev, Sampras, Agasi i Marej, a u samom vrhu je naravno "velika trojka".

Srpski as Nova Đoković drži apsolutni rekord sa 80 masters polufinala, Rafael Nadal je drugi sa 76, dok Rodžer Federer ima ček deset manje - 66. Janik Siner i Karlos Alkaraz još uvijek nisu blizu Top 10, ali su na dobrom putu da se priključe legendama.

 Đokovićevi rekordi na Mastersima

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković ima najviše osvojenih titula masters serije u pojedinačnoj muškoj konkurenciji (40), dok je iza njega Rafa Nadal sa 36. Takođe, jedini je igrač koji je osvojio Zlatni masters (pobijedio na svih devet turnira serije 1000), i to je uradio čak dva puta.

Prije više od deset godina (2025. godine), postavio je najimpresivniji rekord, kada je osvojio šest Masters titula u jednoj kalendarskoj godini (Indijan Vels, Majami, Monte Karlo, Rim, Šangaj i Pariz), dok je u toj sezoni stigao do čak osam finala.

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01:22
Novak Đoković razmišlja o predaji protiv Hurkača
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

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Danil Medvedev Novak Đoković

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