Patrik Muratoglu: "Novak Đoković sa 40 godina sebi izmišlja rekorde"

Interesantna izjava Patrika Muratoglua koji vjeruje da je to Novaku Đokoviću neophodno da bi opet igrao vrhunski tenis.

Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Slavni francuski trener Patrik Muratoglu poznat je po tome što voli da komentariše dešavanja u tenisu i da često istakne u prvi plan ono što drugi zaboravljaju. Tako je poslije Đokovićeve turneje u Kini bio pun utisaka, kako zbog njegove titule u Pekingu, tako i zbog neočekivano rane eliminacije u Šangaju.

"Peking je pokazao nešto novo - nešto što bi moglo da nam vrati starog Novaka. Jurnjavu za rekordima. U Pekingu je imao priliku da postavi jedan od njih, da ostvari 34 uzastopne pobjede na istom turniru. 34-0. Postavio je sebi taj cilj i ostvario ga", rekao je Patrik Muratoglu koji procjenjuje da su Novaku Đokoviću potrebni izazovi da bi mogao da se i dalje motiviše kako bi i dalje igrao tenis s uživanjem.

Nova verzija Novaka Đokovića

Vidjeli smo da je Novak Đoković našao nove načine da uživa, nakon što se činilo da je ostvario u tenisu sve što je zamislio, pa je tako pred sebe stavljao sada "male izazove".

"To je Novak. Potreban mu je ozbiljan izazov. Nekada su mu bile dovoljne pobjede na mastersima. Zatim su mu cilj postali grend slemovi. Poslije toliko pobjeda, potrebno mu je nešto više. Sa 39 godina, jedini dodatni motiv mogu da budu rekordi. Dobra vijest je što svakog mjeseca dobija nove prilike da postavi neki rekord. Ako želimo da pomognemo Novaku da zadrži motivaciju, moramo da pronađemo rekorde koje može da obori", rekao je Muratoglu.

Naredni izazov je igranje na Završnom mastersu: "I to sa 39 godina? Ako to niko prije njega nije uradio, sigurno će doći. Uvjeren sam u to. A ako se ispostavi da rekord može da postavi tek sa 40 godina, sačekaće sljedeću godinu".

Jurnjava za 1.500 bodova

Novak Đoković će učestvovati na još dva turnira u naredne dvije nedjelje, čeka ga prvo turnir serije 500 u Bazelu, a zatim će igrati i u Parizu gdje će napasti 1.000 bodova. Đokoviću je potrebno što više bodova da osvoji kako bi uspio da se plasira na Završni masters u Torinu, gdje je trenutno drugi ispod crte.

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(MONDO)