Srpski teniser Novak Đoković suočava se sa izazovima u trci za Torino, gdje mu nedostaje 319 bodova za ulazak među osam najboljih.

Izvor: ACHMAD IBRAHIM/AP

Srpski teniser Novak Đoković je zbog neuspjeha na mastersu u Šangaju, gdje je eliminisan već u drugom kolu (godinu dana ranije igrao polufinale) ispao iz deset najboljih na ATP listi. Taj podatak više ne opterećuje previše Đokovića, koji odavno ne razmišlja više o svom položaju na ATP listi na kojoj je suvereno vladao najduže od svih u istoriji ovog sporta (428 nedjelja), ali ga brine zbog cilja koji je postavio pred sebe u 2026. godini.

Nakon dvije godine, Đoković je odlučio da želi da igra na Završnom mastersu u Torinu. U prethodna dva izdanja, Đoković se povlačio iako je imao dovoljno bodova za učešće, dok je ovoga puta promijenio ploču i želi ono što nema - zato će naredne tri nedjelje biti ključne za njega.

Đoković je 11. u trci za Torino

Vidi opis Novak Đoković u naredne tri sedmice lovi Završni masters u Torinu: Daju mu samo 10 odsto šansi za uspjeh Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Pravila su takva da osam najboljih tenisera iz 2026. godine dobija pravo da igra na Završnom turniru u Torinu, a trenutno Đoković ne stoji dobri i tek je na 11. mjestu. S obzirom na to da Janik Siner, drugi po učinku u ovoj godini, neće ipak igrati zbog povrede, to znači da se Đoković pomjera za jedno mjesto, odnosno da mora da preskoči još dvojicu igrača kako bi se našao tamo gdje mu srce želi.

Plasman su već obezbijedili Saša Zverev (9.150), Karlos Alkaraz (4.600) i Ben Šelton (4.480), dok slijedi potom grupa tenisera od kojih su i dalje svi u igri. Evo kako izgleda poredak:

Aleksander Zverev - 9.150 (Njemačka, kvalifikovao se) Janik Siner - 7.950 (Italija, neće igrati do kraja 2026) Karlos Alkaraz - 4.600 (Španija, kvalifikovao se) Ben Šelton - 4.480 (SAD, kvalifikovao se) Flavio Koboli - 3.540 (Italija) Danil Medvedev - 3.420 (Rusija) Frensis Tijafo - 3.380 (SAD) Artur Fis - 3.325 (Francuska) Rafael Hodar - 3.159 (Španija) Aleks de Minor - 2.880 (Australija) Novak Đoković - 2.840 (Srbija) Tomi Pol - 2.585 (SAD) Tejlor Fric - 2.530 (SAD)

Đokoviću se daje 10 odsto šansi

Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Novak Đoković ima tri nedjelje da promijeni ovo stanje na tabeli, koje kaže da mu trenutno fali 319 bodova da bi pretekao mladog Hodara u Trci za Torino. Zbog toga, Đoković kreće u misiju u kakvoj nikada nije bio u karijeri, jurnjavu za odlazak na Završni masters, koji je osvajao rekordnih sedam puta.

Novak Djokovic: "Mi objetivo es clasificar a las ATP Finals"El serbio actualmente tiene 2840 puntos y se encuentra N°11 en la race.En Kalshi tiene 10% de probabilidades de conseguirlo.¿Qué dicen? ¿Lo logra o se queda afuera? https://t.co/FRxZlkwIhK — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1)October 18, 2026



Lijepo je vidjeti od njega da još ima motivaciju i da pred sebe postavlja "mini izazove", pošto su oni već odavno ispunjeni i nema više rekorde koje bi mogao da juri, tako da je sada na misiji koja sa strane ne djeluje tako značajno.

U igri 1.500 bodova

Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia

Novak Đoković odlučio je da igra još dva turnira kako bi "pojurio" učešće na Završnom mastersu u Torinu i zato se prijavio za Bazel (turnir kategorije 500) i masters u Parizu (turnir kategorije 1.000). S obzirom na to da nije igrao u Bazelu punih 11 godina, kao i da ga već dvije godine nismo vidjeli u Parizu, juri maksimalan broj bodova - 1.500.

Titula u Parizu sigurno bi mu donijela plasman na Završni masters, ali možda i u Bazelu, gdje bi takođe mogao da dođe do svog 103. trofeja i tako se izjednači sa Rodžerom Federerom - baš u njegovom rodnom gradu.

I drugi teniseri koji jure plasman na Završni turnir u Torinu su se prijavili na neke manje turnire, tako da Medvedev ide u Almati gdje brani titulu (250 bodova), Fis učestvuje u Briselu, a Koboli u Lionu. Dakle, pred Đokovićem je ozbiljan izazov u naredne tri nedjelje, prvo od 24. oktobra do 1. novembra u Bazelu, a onda do 8. novembra u Parizu.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:16 Novak Đoković reakcija na poraz od Hurkača Izvor: Arena tenis Izvor: Arena tenis

(MONDO)