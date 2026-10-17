logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novaku baš ništa ne ide na ruku u Šangaju: Novi Rafa potpuno kontroliše sudbinu Srbina

Novaku baš ništa ne ide na ruku u Šangaju: Novi Rafa potpuno kontroliše sudbinu Srbina

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Rafel Hodar je pobijedio Danila Medvedeva u polufinalu tunira u Šangaju i tako uvećao šanse za Završni masters, a smanjio šanse Novaka Đokovića za isti turnir.

Da li Novak Đoković može na završni masters u Torinu Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Novi Rafa, odnosno Rafael Hodar, mladi Španac, koji je u Šangaju stigao do najvećeg trijumfa u karijeri. Pobijedio je Danila Medvedeva u polufinalu i to vrlo ubjedljivo, 6:3, 6:4, za sat vremena i 44 minuta. Ujedno, trijumf momka koji ima svega 20 godina i trenutno je 14. na svijetu zakomplikovao je put Novak Đoković na Završni masters.

Put Novaka Đokovića u Torinu izgleda sve komplikovanije. Hodar je plasmanom u finale stigao do 11. mjesta, dok je Novak nazadovao i spustio se na 12. Mladi Španac sad ima 3.234 poena, a mogao bi da ih zaradi i 3.584 u slučaju da slavi u finalu Šangaja.

Najveću borbu smo vidjeli na startu, u prvom gemu i na servisu Španca. Hodar je imao čak osam gem lopti, dok napokon nije stigao do vođstva od 1:0. U nastavku smo vidjeli i da su se razmjenjivali gemovi, Medvedev nije posustajao, pa je i kad je Hodar imao vođstvo od 3:1 uspijevao da nadomesti zaostatak. Ipak, još jedan brejk Španca, i to vrlo lako, sa 40:15, doveo ga je do 4:2, što je potom značilo i da je na korak od vođstva u setovima. Novi Rafa je imao ponovo nekoliko prilika da stavi tačku na gem, u ovom slučaju i na set, ali je tek petu iskoristio i poveo 6:3.

Da je u dobroj formi i da je postepeno poremetio Danila Medvedeva pokazao je u drugom setu, kad je napravio rani brejk. Ipak, Medvedev je uspio da vrati istom mjerom za 2:2, ali je potom Hodar u sedmom gemu drugog seta blistao i bez izgubljenog poena stigao do brejka, a onda i do ribrejka za 5:3. U nastavku je Medvedevu dozvolio da zadrži servis, ali je potom vrlo dominantno, bez izgubljenog poena, uspio da se plasira u finale Šangaja, gdje će mu rival biti zemljak Alehandro Davidovič Fokina, koji je bio bolji od Saše Zvereva u drugoj polovini žrijeba.

Ne zna se šta je gore za Novaka Đokovića

Kao što je već rečeno - Novak Đoković je 12. u trenutnoj trci za Torino sa 3.090 poena, ispred njega, na 11. mjestu, nalazi se Rafael Hodar sa 3.234, a u slučaju trijumfa mogao bi da zaradi i 3.584. Međutim, još jedan igrač je za petama Novaku Đokoviću, a to je upravo Hodarov rival - Alehandro Davidovič Fokina.

Još jedan Španac želi mjesto među najboljih osam u Torinu. Davidovič Fokina je trenutno 15. u trci za Završni masters i ima 2.530 poena, a u slučaju trijumfa mogao bi da dobije i 2.880. I kad bi slavio u Šangaju, svakako bi ostao iza Đokovića, ali to nije ono što plaši - već nastavak sezone. U slučaju da dobre partije ponovi i na narednim turnirima, Davidovič Fokina bi mogao da poremeti planove srpskog tenisera.

Na kraju, Novak je najavio učešće u Bazelu, na turniru iz serije 500, a odranije je poznato da će igrati i u Parizu. Turnir u Bazelu je na programu od 24. oktobra do 1. novembra, dok je turnir u "gradu svjetlosti" od 2. do 8. novembra.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rafael Hodar Novak Đoković Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC