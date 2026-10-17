Novaku baš ništa ne ide na ruku u Šangaju: Novi Rafa potpuno kontroliše sudbinu Srbina

Rafel Hodar je pobijedio Danila Medvedeva u polufinalu tunira u Šangaju i tako uvećao šanse za Završni masters, a smanjio šanse Novaka Đokovića za isti turnir.

Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Novi Rafa, odnosno Rafael Hodar, mladi Španac, koji je u Šangaju stigao do najvećeg trijumfa u karijeri. Pobijedio je Danila Medvedeva u polufinalu i to vrlo ubjedljivo, 6:3, 6:4, za sat vremena i 44 minuta. Ujedno, trijumf momka koji ima svega 20 godina i trenutno je 14. na svijetu zakomplikovao je put Novak Đoković na Završni masters.

Put Novaka Đokovića u Torinu izgleda sve komplikovanije. Hodar je plasmanom u finale stigao do 11. mjesta, dok je Novak nazadovao i spustio se na 12. Mladi Španac sad ima 3.234 poena, a mogao bi da ih zaradi i 3.584 u slučaju da slavi u finalu Šangaja.

Najveću borbu smo vidjeli na startu, u prvom gemu i na servisu Španca. Hodar je imao čak osam gem lopti, dok napokon nije stigao do vođstva od 1:0. U nastavku smo vidjeli i da su se razmjenjivali gemovi, Medvedev nije posustajao, pa je i kad je Hodar imao vođstvo od 3:1 uspijevao da nadomesti zaostatak. Ipak, još jedan brejk Španca, i to vrlo lako, sa 40:15, doveo ga je do 4:2, što je potom značilo i da je na korak od vođstva u setovima. Novi Rafa je imao ponovo nekoliko prilika da stavi tačku na gem, u ovom slučaju i na set, ali je tek petu iskoristio i poveo 6:3.

Da je u dobroj formi i da je postepeno poremetio Danila Medvedeva pokazao je u drugom setu, kad je napravio rani brejk. Ipak, Medvedev je uspio da vrati istom mjerom za 2:2, ali je potom Hodar u sedmom gemu drugog seta blistao i bez izgubljenog poena stigao do brejka, a onda i do ribrejka za 5:3. U nastavku je Medvedevu dozvolio da zadrži servis, ali je potom vrlo dominantno, bez izgubljenog poena, uspio da se plasira u finale Šangaja, gdje će mu rival biti zemljak Alehandro Davidovič Fokina, koji je bio bolji od Saše Zvereva u drugoj polovini žrijeba.

Ne zna se šta je gore za Novaka Đokovića

Kao što je već rečeno - Novak Đoković je 12. u trenutnoj trci za Torino sa 3.090 poena, ispred njega, na 11. mjestu, nalazi se Rafael Hodar sa 3.234, a u slučaju trijumfa mogao bi da zaradi i 3.584. Međutim, još jedan igrač je za petama Novaku Đokoviću, a to je upravo Hodarov rival - Alehandro Davidovič Fokina.

Još jedan Španac želi mjesto među najboljih osam u Torinu. Davidovič Fokina je trenutno 15. u trci za Završni masters i ima 2.530 poena, a u slučaju trijumfa mogao bi da dobije i 2.880. I kad bi slavio u Šangaju, svakako bi ostao iza Đokovića, ali to nije ono što plaši - već nastavak sezone. U slučaju da dobre partije ponovi i na narednim turnirima, Davidovič Fokina bi mogao da poremeti planove srpskog tenisera.

Na kraju, Novak je najavio učešće u Bazelu, na turniru iz serije 500, a odranije je poznato da će igrati i u Parizu. Turnir u Bazelu je na programu od 24. oktobra do 1. novembra, dok je turnir u "gradu svjetlosti" od 2. do 8. novembra.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!