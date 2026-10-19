Ruski teniser Danil Medvedev smatra da je nepravedno diskvalifikovan protiv Novaka Đokovića u Pekingu.

Izvor: Yannick Legare / Zuma Press / Profimedia

Ruski teniser Danil Medvedev diskvalifikovan je prije dve nedjelje u polufinalu ATP turnira u Pekingu protiv Novaka Đokovića, kada je tri poena prije kraja meča i pobjede najboljeg svih vremena - pogodio navijača lopticom. Sudija je procijenio da to nikako nije bila slučajnost, nego da je Medvedev to uradio u naletu bijesa i frustracije, što se doduše moglo posle i čuti iz njegovih riječi, ali sada je promijenio ploču.

Nakon što je eliminisan u Šangaju (ispao u polufinalu od kasnijeg šampiona Rafaela Hodara), rekao je da je sve pogrešno bilo protumačeno i da je nevin, dok je bio misteriozan i povodom moguće žalbe.

Šta je Medvedev rekao o sramoti protiv Đokovića?

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"Prije svega, mislim da možete pronaći mnogo snimaka na kojima sam frustriran na terenu, ali ovaj vjerovatno nije jedan od njih. Ako pogledate druge snimke, vidjećete da sam se u životu mnogo više ljutio nego u tom trenutku", rekao je Medvedev koji je zaboravio da sa tog meča postoje još neki snimci - recimo oni na kojima ismijava Đokovića i imitira ga.

Los gestos de Daniil Medvedev burlándose de Novak Djokovic. https://t.co/VIL43bmmGB — Germán R. Abril (@gerebit0)October 5, 2026



"Lopta mi se odbila nazad i jednostavno sam instinktivno reagovao: izgubio sam poen i želio sam da se riješim lopte. Apsolutno nisam želio nikoga da pogodim, tako da je to zaista bila nesrećna slučajnost. U svakom slučaju, veoma mi je laknulo što je on dobro, jer je to najvažnije. Sve ostalo je, što bi se reklo, birokratija. Ne znam da li se ta riječ koristi i u engleskom, ali drago mi je da je ta osoba dobro".

Hoće li se Medvedev žaliti?

Vidi opis Danil Medvedev pogledao Novaka Đokovića u oči i promijenio ploču: Za svoju sramotu kaže "birokratija" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Arena Tenis Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

I dok se Medvedev prvo izvinjavao zbog svog poteza, pa ga sada ublažavao ističući da je izbačen zbog birokratije, a ne zbog povrede pravila, sada se čini da Rus priprema teren i da uloži žalbu. Ostao je bez nagrade na turniru u Pekingu, kako bez one koja je u ATP poenima, tako i bez novca.

"Ne znam da li smijem da govorim o tome. Kada je slučaj još u toku, nisam siguran šta sme da se kaže, tako da nemam pojma. Kada se sve završi, daću komentar o žalbi", rekao je Medvedev.

Frustracija zbog Đokovića

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Šta se desilo sa Medvedevim i zašto je tako bijesno reagovao? Bila je to frustracija zbog savršene igre Novaka Đokovića, a koja se prvo ispoljavala imitiranjem srpskog tenisera, što je sigurno i Nole primijetio na terenu (kasnije i na društvenim mrežama), a potom i udaranjem lopte u publiku, što je uzalud Rus pokušavao da podvede pod slučajnost.

"Novak je igrao neki lud tenis", rekao je Medvedev za ruski "Bolše!" prvi put poslije diskvalifikacije u Pekingu: "U suštini, odigrao sam mnogo mečeva protiv njega, neke bolje, neke lošije, ali iz njegove perspektive, ovaj meč bih uporedio s onim u kojem sam igrao najbolje, a jednostavno nisam znao šta da radim. Preostalo mi je samo da pokušam da se borim, a on je na kraju bio veoma blizu pobjede".

Iz svake riječi koju je izgovorio poslije Pekinga moglo se vidjeti koliko je osjećao nemoć: "Nema jednog konkretnog odgovora. Jednostavno, to je Novak. Teško je probiti njegovu odbranu, teško je protiv njega osvajati poene asovima, sve vraća, a u nekom trenutku može i sam da napadne. Ponekad počne ta igra mačke i miša, u kojoj se smjenjuju dijagonale i udarci po paraleli, pa moraš da odigraš 40 udaraca bez greške i da pritom osvojiš poen tim 40. udarcem. To nije uvijek lako", rekao je Medvedev i dodao:

"Bio je to fizički težak meč. Bio je veoma dobro fizički pripremljen i nije popuštao. U neku ruku, bilo je fizički neprijatno igrati takav meč. Da, bilo je lijepo igrati tenis na tako visokom nivou, ali slikovito rečeno, uvijek je prijatno kada protivnik griješi, a ti osvajaš poene".

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Pogledajte 01:16 Danil Medvedev o Novaku Đokoviću Izvor: Youtube/Australian open Izvor: Youtube/Australian open

(MONDO)