Konačno dobre vijesti za Đokovića: Sad zna šta mu je činiti

Srpski teniser Novak Đoković juri veliki cilj do kraja sezone 2026.

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Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković sve napore ulaže kako bi obezbijedio plasman na Završni turnir u Torinu. Nakon rane eliminacije na Mastersu u Šangaju, udaljio se od ovog cilja, a ni rezultati njegovih rivala u ovoj trci mu ne idu u prilog. Ipak, konačno su stigle povoljne vijesti.

Jedan od konkurenata za Završni turnir mu je Kanađanin Feliks Ože-Alijasim, koji je morao da preda meč osmine finala u Šangaju, da bi sada objavio da se povlači sa turnira u Briselu i Bazelu. Još uvijek nije donio konačnu odluku o Parizu gdje brani finale, ali izgleda da je ova sezona za njega gotova.

Svakako će srpskom asu biti olakšan put i do titule u Bazelu, gdje će igrati prvi put poslije 15 godina. Jedinu titulu je osvojio 2009. godine, kada je slavio protiv Švajcarca Rodžera Federera.

Kakva je situacija u trci za Torino?

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Đoković je trenutno 11. u trci za Torino sa 2840 bodova, dok je iza njega Amerikanac Tomi Pol sa 2585, a tu je i Tejlor Fric sa 2530. Srpski as juri devetu poziciju jer se Janik Siner povukao do kraja sezone, stoga je jedna pozicija upražnjena za Završni turnir.

To znači da bi trebalo da prestigne Aleksa de Minora koji trenutno ima 2880 bodova i Rafaela Hodara koji je stigao do finala Mastersa u Šangaju i ima 3159, a ako osvoji titulu, mogao bi dostigne 3509 bodova.

Sve u svemu, mnogo toga zavisiće od rezultata na Mastersu u Parizu gdje Đoković nije igrao prošle godine i mogao bi da osvoji veliki broj bodova. Takođe, osvajanje Bazela bi mu donijelo 500 bodova, kao i izjednačenje rekorda Rodžera Federera koji je u karijeri osvojio 103 ATP titule. Bila bi to sjajna simbolika kada bi u njegovom gradu ispisao novu istoriju...