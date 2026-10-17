"Pitaću Đokovića za savjet": Novi Moneke spreman da prvi put pobijedi Partizan

Nigerijac Čima Moneke govorio je koliko je radio na sebi proteklog ljeta i spreman je da sve podredi jednom cilju.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde vezali su četvrtu pobjedu u Evroligi, a protiv Pariza je posebno bio motivisan Čima Moneke, koji je i završio meč kao najefikasniji. Slijedi duel sa Partizanim sljedećeg četvrtka, a krilni centar crveno-bijelih želi prvu pobjedu protiv "vječitog rivala".

Moneke je iznio utiske poslije duela sa Parizom u Beogradskoj areni i osvrnuo se na čudnu situaciju iz finiša prvog poluvremena, kada je napustio teren prije vremena.

"Bilo je veoma važno da dobro otvorimo utakmicu. To je značajan korak za nas kao tim. Ovo je bila utakmica koju smo morali da dobijemo. Prošle sezone smo gubili ovakve utakmice. Želimo da nastavimo da napredujemo. Još uvijek nismo dovoljno dobri tokom svih 40 minuta, ali se vidi pomak".

Zašto je krenuo u svlačionicu pre vremena? "Šegi mi je rekao da ulazi umjesto mene. Uvrnuo sam zglob, pa nije imalo smisla da idem do klupe, a zatim ponovo do svlačionice. Zato sam odlučio da odmah odem u svlačionicu i počnem sa terapijom. Došlo je do nesporazuma".

Upitan je kako mu je zglob, s obzirom na to da je nastavio da igra? "Malo me boli, ali ako imamo utakmicu u nedjelju i budem izabran da igram, biću spreman".

"Pitaću Đokovića za savjet"

Čima Moneke kaže da se poslije pauze vratio kao novi čovjek, otkrio je na šta je tačno mislio kada je rekao da je radio na mentalnom planu?

"Jednostavno sam shvatio šta je zaista važno i ko su ljudi koji su važni. Ne bih da ulazim previše duboko u tu temu niti da postanem previše emotivan, jer ne znam kako bi neki ljudi to prihvatili. Smeta mi kada ljudi tek nakon nečije smrti počnu da mu iskazuju ljubav. Isto tako, smeta mi kada sportisti dobijaju pažnju i podršku tek kada završe karijeru ili dožive povredu zbog koje moraju da propuste cijelu sezonu ili čak završe karijeru. Mi smo sportisti koji pokušavaju da daju sve od sebe igrajući ovu igru. Naravno, za to smo veoma dobro plaćeni. Razumijem i da naši rezultati utiču na raspoloženje ljudi tokom cele nedelje, u zavisnosti od toga da li pobijedimo ili izgubimo. Ipak, većina sportista ne zaslužuje način na koji se ljudi ophode prema njima, niti komentare i reakcije koje dobijaju, posebno na društvenim mrežama. To ću uvek ponavljati. Zato sam tokom ljeta deaktivirao svoje naloge na društvenim mrežama. Jednostavno sam sazrio i shvatio šta je u životu zaista važno", rekao je Moneke.

Vidi opis "Pitaću Đokovića za savjet": Novi Moneke spreman da prvi put pobijedi Partizan Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Nema boljeg čovjeka za razgovor o motivaciji i mentalnoj snazi od Novaka Đokovića. "Moram da razgovaram s njim o tome, ali drago mi je što je uspio da prepozna šta je važno. Mislim da je savršen primjer nekoga ko je shvatio prave životne prioritete i ko umije da se usredsredi na ono što je najbitnije. On je inspiracija milionima ljudi širom svijeta. Volio bih da razgovaram s njim o tome".

Vječiti derbi je na programu narednog četvrtka i Čima Moneke nije zabilježio nijednu pobjedu protiv vječitog rivala. Od toga mu ne treba veći motiv...

"Moram da pobijedim. Otkako nosim ovaj dres, nisam uspio da ih pobijedim. Moram da dođem do pobjede. Moramo da pobijedimo. Svako će to iskustvo doživjeti na svoj način. Naš cilj je jasan – moramo da pobijedimo", rekao je as Zvezde.