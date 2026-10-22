Danil Medvedev smatra da Novak Đoković ne treba da dobije vajld kard za Završni masters u Torinu, ukoliko ne uđe među osam najboljih.

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Novak Đoković još nije obezbijedio mjesto na Završnom mastersu u Torinu, a prema mišljenju Danila Medvedeva, srpski as ne bi trebalo da dobije posebne povlastice ukoliko ne uspije da se plasira među osam najboljih tenisera u sezoni. Rus smatra da ATP ne treba da mijenja pravila i dodjeljuje specijalne pozivnice nekadašnjim šampionima, bez obzira na njihova dostignuća.

Ipak, Medvedev vjeruje da Đoković još ima realnu priliku da izbori nastup na turniru na kojem se okuplja osam najboljih igrača godine. Do kraja borbe za plasman ostala su još dva važna takmičenja, a srpski teniser ima dovoljno prostora da popravi svoj učinak i pokuša da obezbijedi mjesto među učesnicima.

Vidi opis Medvedev: "Da li bi Novak trebalo da dobije specijalnu pozivnicu za Torino? Ne" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Arena Tenis Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Ne, mislim da ne bi trebalo da bude specijalnih pozivnica. Jedino što na neki način predstavlja takvu povlasticu jeste pravilo prema kojem osvajač grend slema dobija mjesto ako nije među osam najboljih. To je već neka vrsta specijalne pozivnice. Mislim da je to pravilo dobro i da ne bi trebalo uvoditi dodatna", rekao je Medvedev na konferenciji za medije tokom turnira u Almatiju.

Đoković ima još dvije prilike

Ruski teniser nije podržao ideju da se za Đokovića uvede poseban izuzetak, ali je istakao da Novak još nije ostao bez šanse da se nađe u Torinu. Prema njegovim riječima, srpski as ima još dva turnira na kojima može da sakupi neophodne bodove - u Bazelu i Parizu.

"Novak još ima dva turnira na kojima može da pokuša da izbori plasman. U Pekingu je igrao odlično, nisam gledao njegove mečeve u Šangaju, ali svakako ima svoje šanse", poručio je Medvedev.

Đoković je, kako je Rus podsjetio, najavio da želi da učestvuje na Završnom mastersu ukoliko se plasira. Medvedev smatra da bi njegov nastup obradovao ljubitelje tenisa, ali da bi eventualni izostanak bio dio sporta i karijere svakog igrača.

"Ako bude tamo, svi će biti srećni što ga vide, pogotovo jer je najavio da želi da igra ove godine ukoliko se plasira. Ako ne uspije, to je dio života. Vidjećemo šta će donijeti naredna godina", dodao je ruski teniser.

Gdje je Đoković u trci za Torino?

Đoković se trenutno nalazi na 12. mjestu u trci za Torino, sa 3090 bodova. Ispred njega su Aleks de Minor sa 3430, Fransis Tiafo sa 3430, Artur Fis sa 3375 i Rafael Hodar sa 3234 bodova, pa srpski teniser mora da nadoknadi zaostatak kako bi se našao među osam učesnika.

Do kraja sezone ostali su turnir u Bazelu, koji nosi 500 bodova i masters u Parizu, na kojem se osvajaču dodjeljuje 1000 bodova. U gradu Rodžera Federera turnir počinje u ponedjeljak, 26. oktobra.

Medvedev uspješno započeo odbranu titule u Almatiju

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Dok se vodi borba za posljednja mjesta na Završnom mastersu, Medvedev pokušava da sakupi dodatne bodove na turniru u Almatiju, gdje brani titulu. Rus je takmičenje otvorio ubjedljivom pobjedom protiv Šoa Šimabukura, rezultatom 6:2, 6:1, za svega 52 minuta igre.

"Obično volim da igram u dvorani. Bio je to odličan meč, rezultat je bio sjajan, a i tajming je bio dobar. Zadovoljan sam svojim nivoom igre i radujem se nastavku turnira", rekao je Medvedev poslije meča.

Rus je podsjetio i na prošlogodišnji trijumf u Almatiju, kada je osvojio prvu ATP titulu još od mastersa u Rimu 2023, pobijedivši Korentana Mutea u finalu. Ovoga puta, kako je objasnio, nalazi se u drugačijoj situaciji jer su mu ciljevi povezani i sa borbom za plasman u Torino.

"Prošle godine sam bio u nešto drugačijoj poziciji. Dugo nisam osvojio titulu i zbog toga sam, naročito pred finale, bio pomalo nervozan. Sada je drugačije, ali jurim druge ciljeve za koje moram da pobjeđujem. Trudim se da pružim maksimum i za sada se osjećam odlično", zaključio je Medvedev.

Rus će u četvrtfinalu turnira u Almatiju igrati protiv Francuza Terensa Atmana, a ukoliko prođe dalje, u polufinalu bi mogao da se sastane sa Aleksandrom Bublikom, Fabijanom Marožanom ili Karenom Hačanovim.