Medvedev napravio haos u Šangaju: Napustiću teren, hoću da vidim tu loptu

Ruski teniser Danil Medvedev poražen je od Rafaela Hodara sa 2:0 (6:3, 6:4) u polufinalu Mastersa u Šangaju.

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Medvedev je bio izuzetno nervozan na ovom meču što je njegovo ponašanje i pokazalo. Naime, on je pri rezultatu 4:2 za Hodara i na 40:40 tražio da vidi na ekranu gdje je završila lopta poslije udarca protivnika.

Rus je tvrdio da je on izbacio loptu u aut jer je smatrao da je lopta njegovog rivala završila van terena prije toga. Ipak, sudija mu je objasnio da po pravilima "oko solokovo" ("hawk-eye") može da prikaže samo posljednji udarac, a to je bio njegov.

Medvedev je tada potpuno izgubio živce i prijetio je da napusti teren.

"Hoću da vidim tu loptu", tražio je Medvedev.

"Po protokolu pokazujemo samo posljednji udarac", odgovorio je sudija, ali je onda Medvedev zaprijetio napuštanjem terena.

"Napustiću meč. Nije me briga za kaznu, odlazim ako mi je ne pokažete", rekao je Medvedev.

Vidjevši da je "mrtav ozbiljan", sudija nije imao kud, pristao je poslije konsultacija sa supervizorom da pokaže gdje je završio udarac Hodara, a lopta je bila dobra.