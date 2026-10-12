Danil Medvedev se nakon diskvalifikacije u Pekingu pravda da nikada nije imao fizičke sukobe, te da je ponašanje protiv Novaka Đokovića posljedica toga što ima "dvije ličnosti" - jednu na terenu, drugu van njega.

Izvor: YouTube/BB Tennis

Ruski teniser Danil Medvedev doživio je duplu sramotu na turniru u Pekingu. Diskvalifikovan je u polufinalu protiv Đokovića jer je jednog navijača na tribinama pogodio lopticom, dok je takođe na istom meču imitirao srpskog tenisera kome teško da je promaklo šta bi Rus radio kada bi okrenuo leđa.

Đoković i Medvedev se nisu sreli u Šangaju, gdje je srpski as odmah eliminisan, a u međuvremenu je Rus propustio priliku da se javno izvini i umjesto toga je pokušao da se "vadi" za svoje nestašluke kojih je i te kako bilo od kada se bavi tenisom.

Medvedev: Nikad se nisam potukao

Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia

U pokušaju da dokaže da je "čista duša" i da gađanje navijača lopticom i imitiranje Novaka Đokovića, koji mu je inače prijatelj, nisu dio njegove "prave ličnosti" kada ne drži reket, Medvedev je pričao o tome da se nikada nije potukao, što teško da ima ikakve veze sa sportom kojim se bavi.

Vidi opis Medvedev se vadi poslije sramote protiv Đokovića: "Ljudi, ja se nikad nisam potukao" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Arena Tenis Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Ja imam dvije ličnosti: jednu na terenu i jednu van terena. Naravno, i van terena mogu ponekad da planem, da se tako izrazim. Nikada se u životu ni sa kim nisam potukao. Zaista nikada nikoga nisam udario pesnicom. Vjerovatno je i to neka rijetkost. Mislim da postoje mirni ljudi koji su se još sa deset godina tukli u školi", rekao je Danil Medvedev pokušavajući da opravda svoje postupke adrenalinom.

"Ja se nikada nisam tukao, tako da sam vjerovatno mirniji u životu nego na terenu. Na terenu su tu emocije, želja za pobjedom, borba, vrhunski sport, pa se dešava..."

Znamo zašto je Medvedev imitirao Đokovića

Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

U prvoj izjavi poslije diskvalifikacije u Pekingu, gdje je bio na tri poena od poraza, jasno i nedvosmisleno moglo se čuti od Rusa da je bio frustriran. Upravo zbog nivoa tenisa koji je igrao Đoković, planuo je Medvedev i potom je pogodio navijača na tribinama, dok je i iz tog razloga imitaro srpskog tenisera. Bio je nemoćan.

Más puntos de vista de las constantes burlas de Medvedev a Djokovic y sus gestos de cansancio.Menos mal que se tenían mucho aprecio. https://t.co/OfeEOyXzsJ — JODARISMO EN VENA (@no_me_jodar)October 5, 2026



"Novak je igrao neki lud tenis", rekao je Danil Medvedev za ruski "Bolše!" prvi put poslije diskvalifikacije u Pekingu:

"U suštini, odigrao sam mnogo mečeva protiv njega, neke bolje, neke lošije, ali iz njegove perspektive, ovaj meč bih uporedio s onim u kojem sam igrao najbolje, a jednostavno nisam znao šta da radim. Preostalo mi je samo da pokušam da se borim, a on je na kraju bio veoma blizu pobjede".

"Bio je to fizički težak meč. Bio je veoma dobro fizički pripremljen i nije popuštao. U neku ruku, bilo je fizički neprijatno igrati takav meč. Da, bilo je lijepo igrati tenis na tako visokom nivou, ali slikovito rečeno, uvijek je prijatno kada protivnik griješi, a ti osvajaš poene".

Da li je Medvedev kažnjen?

Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia

Zbog svog ponašanja, Danil Medvedev je diskvalifikovan sa turnira, iako je preostalo da Đoković dobije samo još tri poena i da riješi meč u svoju korist rezultatom 7:6, 6:3. Međutim, Medvedev je izbačen sa turnira i ne samo to, nego je kažnjen oduzimanjem kompletnog novčanog fonda koji je osvojio do tog momenta u Pekingu.

Uz to, Medvedev je ostao i bez poena u Pekingu, kao i da nije igrao, ali to ne nosi neke druge posljedice, pa tako već sada igra u Šangaju gdje je stigao do osmine finala i tamo ga čeka Dalibor Svrčina iz Slovačke.

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