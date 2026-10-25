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"Sa nama je danas Arina Sabalenko": Lapsus komentatora postao viralan

"Sa nama je danas Arina Sabalenko": Lapsus komentatora postao viralan

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Arina Sabalenka bila je gost na UFC 333 događaju u Abu Dabiju i tamo očigledno nisu znali ko je ona...

Komentar rekao Arina Sabalenko umjesto Arina Sabalenka Izvor: X/@TheTennisLetter

U Abu Dabiju je organizovan "UFC 333" događaj na kom su viđene neke sjajne borbe u odličnoj atmosferi. Tamo je bila i Arina Sabalenka koja je bila jedna od poznatijih ličnosti na tribinama. Ali, izgleda da se organizatori ni komentatori nisu previše potrudili oko nje.

Deluje kao lapsus, ali je zaista teško objasniti kako su i na zvaničnoj grafici napravili takvu grešku. I ne samo tu, nego je i komentator rekao da je tu "Arina Sabalenko".

Snimak je brzo počeo da se širi po društvenim mrežama, dok pojedini taj gaf vide kao nešto smiješno i zabavno, ima i onih koji smatraju da je to nepoštovanje velike šampionke.

Sabalenku sada čeka Završni masters u Indijan Velsu (od 9. do 15. novembra) i tamo pokušati da osvoji trofej koji nikada do sada nije podigla. Titulu brani Jelena Ribakina koja je savladala upravo Bjeloruskinju prošle sezone.

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Tagovi

Arina Sabalenka Tenis UFC

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