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Traje kriza Arine Sabalenke: Ispala na startu turnira

Traje kriza Arine Sabalenke: Ispala na startu turnira

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Druga teniserka svijeta Arina Sabalenka ne igra prepoznatljiv tenis. Ponovo je poražena, ovog puta na startu turnira u Vuhanu.

Arina Sabalenka ispala u prvom kolu na turniru u Vuhanu Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Arina Sabalenka prolazi kroz težak period. Nakon što je u Pekingu eliminisana u šesnaestini finala, bjeloruska teniserka doživjela je još jedan bolan poraz, ovog puta već na startu turnira u Vuhanu. Od nje je poslije velike drame bila bolja Amerikanka En Li, trenutno 31. igračica svijeta, koja je slavila sa 3:6, 6:4, 7:6 (7-5).

Sabalenka je imala priliku da izbjegne poraz, ali nije uspjela da privede meč kraju ni nakon što je stekla prednost u odlučujućem setu. Li je povela sa 5:2 i došla na korak od pobjede, ali je Bjeloruskinja odbila da se preda, spasla nekoliko meč lopti i vratila brejk - gledali smo izjednačenje (6:6). Ipak, drama se nastavila i u taj-brejku, u kojem je Amerikanka iskoristila svoju desetu meč loptu i završila posao.

Bjeloruskinja je tokom susreta napravila više od 40 neiznuđenih grešaka, a u završnici je ponovo imala problema da pronađe pravi ritam. Iako je u taj-brejku djelovalo da bi mogla da preokrene situaciju u svoju korist, Li je ostala pribrana i stigla do velike pobjede.

"Bio je to lud meč"

Amerikanka En Li je poslije meča bila ponosna na trijumf, ali i pomalo ljuta na sebe jer u ključnim momentima nije uspjela da odigra kako je željela

"Bio je to lud meč. Nisam iskoristila neke prilike na meč loptama, ali je i ona uspijevala da odigra dobre udarce. Pokušavala sam da se usredsredim samo na sljedeći poen", dodala je 31. igračica svijeta, koja u javnosti i nije tako poznata, osim ako niste ljubitelji ženskog tenisa.

Dodatnu brigu za Sabalenku predstavlja i stanje njenog desnog koljena. Meč je počela sa bandažom, a tokom trećeg seta zatražila je i medicinski tajm-aut. Poslije neuspjeha u Pekingu, drugi vezani poraz sigurno nije način na koji je željela da nastavi azijsku turneju.

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Tagovi

Arina Sabalenka Tenis

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