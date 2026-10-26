Đoković na starom mjestu čeka veliki potres u tenisu: Broje se dani do krunisanja novog kralja

Novak Đoković zadržao je 12. mjesto na ATP listi, dok se sprema za turnir u Bazelu i borbu za Završni Masters. Na vrhu se sprema istorijska rokada.

Izvor: (AP Photo/Ng Han Guan)

Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je 12. mjesto na najnovijoj ATP listi sa 3.090 bodova, dok će Janik Siner još nedjelju dana ostati na prvoj poziciji. Sinera će sljedećeg ponedjeljka zamijeniti drugoplasirani na ovonedjeljnoj listi Aleksandar Zverev i biće to prvi put da se Nijemac popeo sve do vrha liste.

Do tada, Novak Đoković pokušaće da popravi svoj skor na ATP 500 turniru u Bazelu, na kojem učestvuje ove nedjelje, sa ambicijom da stekne što više poena i njima se kvalifikuje za Završni Masters. Novakova priprema za nastup u rodnom gradu Rodžera Federera zakomplikovala se kada je saznao da mu je naknadno promijenjen žrijeb zbog odustajanja Aleksandra Bublika.

Novakove šanse za odlazak na Završni Masters i dalje postoje i realne su, pod uslovom da pobjeđuje u Švajcarskoj, gdje će igrati protiv Uga Umbera, Jana-Lenarda Štrufa, a među njegovim potencijalnim protivnicima su i Artur Fis, Rafael Hodar, Tejlor Fric, Stefanos Cicipas i Holger Rune...

Kako stoje stvari na ATP listi?

Karlos Alkaraz je na trećem mjestu na ATP listi, a među prvih 10 nalaze se još Ben Šelton, Danil Medvedev, Flavio Koboli, Feliks Ože-Alijasim, Artur Fis, Frensis Tijafo i Aleks de Minor.

Drugorangirani srpski teniser Miomir Kecmanović napredovao je za jedno mjesto i sada je 58. na ATP listi sa 930 bodova, dok je Hamad Međedović 78. teniser svijeta sa 751.

Laslo Đere je 136. na ATP listi sa 412 bodova, a Dušan Lajović je na 162. poziciji sa 353.

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