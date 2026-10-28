Novak Đoković više ništa ne želi da krije: "100 odsto sam siguran da će tako biti"

Srpski teniser Novak Đoković otkrio je planove do kraja sezone, ali i u 2027. godini.

Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković želi da finišira ovu sezonu na najbolji mogući način. Stigao je u Bazel poslije 15 godina i izuzetno je motivisan da osvoji 103. turnir u karijeri, koji bi ga približio jedinom preostalom cilju u 2026. godini - plasmanu na Završni turnir. Ipak, krajnji cilj ostaje osvajanje 11. titule na Australijan openu, što Novak ne želi da krije.

Poslije Švajcarske će se preseliti u Pariz gdje je nedodirljiv sa sedam osvojenih titula, potom slijedi Torino i egzibicioni turnir "Slem šest kraljeva" koji je pomjeren za decembar. Novak je u Bazelu otkrio jasan plan za narednih nekoliko mjeseci i osvajanje 25. grend slem titule u Melburnu biće prioritet.

"Što se tiče mog rasporeda nakon završetka sezone, krajem decembra (od 27. do 30.) učestvovaću na egzibicionom turniru 'Slem šest kraljeva' u Saudijskoj Arabiji. Zatim, 2027. godine, 100% sam siguran da ću biti na Australijan openu, a vidjeću da li ću prije toga nastupiti na još nekom turniru. Tu odluku ću donijeti u dogovoru sa svojim timom. Za sada, cilj je da sezonu završim na najbolji mogući način", rekao je Novak u Bazelu.

Očigledno je da srpskom asu u ovoj fazi karijere prioritet ostaju grend slemovi i riječ "penzija" je i dalje zabranjena u svim njegovim obraćanjima.

Đokovićev put u Bazelu

Izvor: Pascal von Büren / imago sportfotodienst / Profimedia

Ovako izgleda žrijeb za Đokovića na kome će imati nekoliko ozbiljnih izazova na putu ka finalu: