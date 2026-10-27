Novak Đoković: "Čestitam Studentskoj listi, želim svim ljudima u Srbiji sve najbolje"

Novak Đoković se oglasio poslije pobjede Studentske liste na izborima u Srbiji.

Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Novak Đoković oglasio se po završetku parlamentarnih izbora u Srbiji, čestitajući Studentskoj listi pobjedu.

"Oglašavao sam se više puta u posljednjih nekoliko godina i moja podrška za njih je uvijek bila nedvosmislena i mislim da većina ljudi to zna i da znaju moj stav. Zadržao bih se tu. Zahvalan sam što uživam poseban status u našem društvu i počastvovan sam da imam toliku podršku od naroda dugi niz godina, ali mi sa druge strane djeluje u nekim trenucima kao da sam samo ja tu ponekad. Kao da se na neki način od mene očekuje da reagujem, ali se ne bih previše osvrtao na to", rekao je Đoković za "Telegraf" u Bazelu.

Istakao je da studenti u Srbiji imaju njegovu punu podršku.

"Napomenuo bih da sam izuzetno ponosan na mlade ljude, na studente, njihovu istrajnost, borbu, vjeru koju su pokazali posljednjih godina. Pritisci su bili nenormalni, samo oni znaju koliko je bilo napora, snage i volje da se dođe do ostvarivanja cilja. Čestitam im na pobjedi. Imam veliko divljenje za sve njih, uspjeli su da razbiju kult jedne ličnosti i da kolektivizuju čitav proces, da probude nadu u ljudima."

"Imam skoro 40 godina i ne pamtim"

Nastavio je Đoković svoje izlaganje u jednom dahu.

"Imam skoro 40 godina, nekih vremena se sjećam, nekih ne, ali ne pamtim da je bilo ovoliko uzbuđenje za glasanje, da je ovoliko naroda izašlo da pruži podršku. Čestitam im i želim svim ljudima u Srbiji sve najbolje u budućnosti. Rekao bih da vlada pozitivna atmosfera i nadam se da će to da se zadrži. Zadovoljan sam i imam veliko poštovanje za studente i mlade ljude koji su se borili, pokazali otpor na pritisak", zaključio je Đoković i nije htio da kaže da li je bio u Beogradu kada su stigli rezultati izbora, naglasivši da je srećan zbog ishoda.