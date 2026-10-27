logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novak Đoković: "Čestitam Studentskoj listi, želim svim ljudima u Srbiji sve najbolje"

Novak Đoković: "Čestitam Studentskoj listi, želim svim ljudima u Srbiji sve najbolje"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković se oglasio poslije pobjede Studentske liste na izborima u Srbiji.

Novak Đoković se oglasio poslije pobjede Studentske liste Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Novak Đoković oglasio se po završetku parlamentarnih izbora u Srbiji, čestitajući Studentskoj listi pobjedu.

"Oglašavao sam se više puta u posljednjih nekoliko godina i moja podrška za njih je uvijek bila nedvosmislena i mislim da većina ljudi to zna i da znaju moj stav. Zadržao bih se tu. Zahvalan sam što uživam poseban status u našem društvu i počastvovan sam da imam toliku podršku od naroda dugi niz godina, ali mi sa druge strane djeluje u nekim trenucima kao da sam samo ja tu ponekad. Kao da se na neki način od mene očekuje da reagujem, ali se ne bih previše osvrtao na to", rekao je Đoković za "Telegraf" u Bazelu.

Istakao je da studenti u Srbiji imaju njegovu punu podršku.

"Napomenuo bih da sam izuzetno ponosan na mlade ljude, na studente, njihovu istrajnost, borbu, vjeru koju su pokazali posljednjih godina. Pritisci su bili nenormalni, samo oni znaju koliko je bilo napora, snage i volje da se dođe do ostvarivanja cilja. Čestitam im na pobjedi. Imam veliko divljenje za sve njih, uspjeli su da razbiju kult jedne ličnosti i da kolektivizuju čitav proces, da probude nadu u ljudima."

"Imam skoro 40 godina i ne pamtim"

Nastavio je Đoković svoje izlaganje u jednom dahu.

"Imam skoro 40 godina, nekih vremena se sjećam, nekih ne, ali ne pamtim da je bilo ovoliko uzbuđenje za glasanje, da je ovoliko naroda izašlo da pruži podršku. Čestitam im i želim svim ljudima u Srbiji sve najbolje u budućnosti. Rekao bih da vlada pozitivna atmosfera i nadam se da će to da se zadrži. Zadovoljan sam i imam veliko poštovanje za studente i mlade ljude koji su se borili, pokazali otpor na pritisak", zaključio je Đoković i nije htio da kaže da li je bio u Beogradu kada su stigli rezultati izbora, naglasivši da je srećan zbog ishoda.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Studentska lista izbori Srbija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC