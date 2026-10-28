Novak Đoković: "Mnogi ne shvataju šta je bio moj cilj u posljednjih 12 mjeseci"

Srpski teniser Novak Đoković otkrio je kroz šta je prolazio u posljednjih 12 mjeseci dok su svi od njega očekivali pobjede i titule i zamjerali mu što više ne igra.

Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković nastupa danas na ATP turniru kategorije 500 u Bazelu, gdje će mu prvi "izazivač" biti Ugo Umber, teniser iz Francuske. Izuzetno je važno za Đokovića da pobijedi i uhvati "zalet" u Švajcarskoj, pošto želi da u naredne tri nedjelje obezbijedi učešće na Završnom mastersu u Torinu, a trenutno je dva mjesta "ispod crte".

U prethodne dvije sezone, kada je Đoković mogao da učestvuje u Torinu i imao je obezbijeđen plasman, odlučio je da se zahvali i ne igra, smatrajući da je novembar dio sezone kada više želi da odmara sa porodicom. Ovoga puta su se prioriteti kod njega promijenili, vjerovatno i zbog nekih drugih ciljeva za 2027. godinu, a kako sada kaže mnogi zapravo nisu shvatili šta je to radio u prethodnih 12 mjeseci i zašto je imao takav kalendar.

Šta je bio cilj Novaka Đokovića?

Upitan za motivaciju u 40. godini i odluku da promijeni svoj kalendar, Đoković je iz Bazela poručio: "Ciljevi su važni jer donose jasnoću i motivaciju, naravno, bilo da je riječ o dugoročnim ili kratkoročnim ciljevima. Iskreno, moj glavni cilj u posljednjih 12 mjeseci bio je da se bolje osjećam na terenu, jer sam se ove godine mnogo mučio s tim. Ipak, stanje se popravlja", naglasio je Đoković koga su drugi za to vrijeme "forsirali" da igra, tražili su trofeje, a nisu razumjeli da konsoliduje tijelo.

"Osjećam se mnogo bolje u cjelini, a znam da igram bolje kada se tako osjećam. Dokazao sam sebi i drugima da i dalje mogu da se takmičim na najvišem nivou i igram finala Australijan opena i polufinala Vimbldona."

Naravno, navikao je na mnogo više i to "Neki bi rekli da to nije dovoljno za moje standarde, ali mislim da moram da budem svjestan i toga gdje se nalazim u ovoj fazi karijere i da budem zahvalan na ovakvim rezultatima i mogućnosti da i dalje igram na najvišem nivou. Nije tajna da me grend slemovi najviše motivišu. Želim da pokušam da se borim za još jednu grend slem titulu. Zapravo, ne želim samo da pokušam, već se borim za još jedan trofej i radim na tome najviše što mogu."

Visoki standardi Novaka Đokovića

Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Novak Đoković već nekoliko godina unazad igra manje turnira nego što nas je navikao ne samo da bi sačuvao tijelo, nego i da bi više vremena provodio s porodicom.

"Promijenio sam raspored jer moram da uspostavim ravnotežu u životu, između ostalog zbog djece, supruge i drugih obaveza. Želim više da se posvetim porodici, da provodim više vremena s njima i da ne propuštam važne datume, što mi se dešavalo tokom većeg dijela karijere na Turu. Istovremeno, želim da nastavim da se bavim svojom strašću i igram tenis na najvišem nivou", naglasio je Đoković.

"To mi za sada polazi za rukom i osjećam da dobro usklađujem sve te obaveze. Osvojio sam titulu u Pekingu prije nekoliko nedjelja, što je, izuzimajući finale Australijan opena, definitivno bila moja najbolja nedjelja ove godine. Ovo je bila godina puna problema, posebno kada je riječ o fizičkom stanju. Ali i dalje sam tu i mogu da se takmičim ravnopravno sa bilo kim."

Kako kaže, motiviše ga da vidi kako je kada se odmjeri sa nekim ko je 15 godina mlađi od njega, to predstavlja izazov.

"Ako me neko pobijedi, svaka mu čast, dobro je odigrao. Ali sigurno ću se boriti i neću dozvoliti ovim mladim igračima da se previše lako prošetaju terenom. Moraće da zasluže svoje pobjede", nasmijao se Đoković.

Pričao i o izborima u Srbiji

Pogledajte 01:05 Novak Đoković o pobedi studenata na izborima u Srbiji Izvor: YouTube/The Tennis Pass Izvor: YouTube/The Tennis Pass

Novak Đoković je tokom obraćanja na konferenciji za medije u Bazelu govorio i o izborima u Srbiji, odnosno o pobjedi Studentske liste: "Da, jesam zadovoljan i veoma sam srećan zbog toga. Izražavam najdublje poštovanje studentima i mladim ljudima, koji su se borili, pokazali dostojanstvo i nevjerovatnu izdržljivost u posljednje dvije godine, trpeći veliki pritisak", rekao je srpski teniser i zatim dodao:

"Osjećam veliko divljenje prema tome šta su uradili i kako su se ophodili, uspjevši da probude osjećaj ponosa kod svih ljudi - ne samo u Srbiji, već i u inostranstvu takođe. Pobjeda je obezbijeđena i svi sada imamo nade da će naša zemlja biti prosperitetna i da ćemo svi uživati u budućnosti koja će doći."