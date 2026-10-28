Janik Siner: "Nemojte da zaboravite Novaka, on je dokaz"

Italijanski teniser Janik Siner govori o rivalstvu u tenisu i važnosti dugoročne karijere, uz poštovanje prema Đokoviću.

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Italijanski teniser Janik Siner (25) je izjavio da je tenis oduvijek privlačio publiku zahvaljujući velikim duelima najboljih igrača i da je, između ostalih, srpski teniser Novak Đoković dokaz da vrhunski sportisti mogu dugo da traju. Iako ga već duže vremena nema na teniskoj sceni, jer se oporavlja od povrede, Italijan je najavio povratak prije početka nove sezone - u decembru na turniru "Šest kraljeva".

"Tenis je oduvijek živio od toga: od (Bjerna) Borga i (Džona) Mekinroa, preko (Pita) Samprasa i (Andrea) Agasija, pa sve do trenutka kada je rivalstvo od dva igrača postalo rivalstvo trojice - (Rodžera) Federera, (Rafaela) Nadala i Đokovića", rekao je Siner u intervjuu za italijanski list Republika.

Na pitanje da li mlađim sportistima treba dati prednost u odnosu na iskusne igrače, italijanski teniser ukazao je na primjere vrhunskih sportista koji su nastavili da se takmiče i u poznijim fazama karijere. Naravno, u prvi plan ističe se najbolji svih vremena u tenisu, a rame uz rame stoje i legende fudbala.

"Ako neko zaslužuje uspjeh, ne vidim problem. Mesi i Kristijano Ronaldo nisu tinejdžeri, a i dalje se takmiče na najvišem nivou. Ne treba zaboraviti ni Đokovića", naveo je Siner.

O Karlosu Alkarazu: Nismo isti

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Mnogo je pitanja o budućnosti tenisa. Da li će bez Novaka Đokovića i "velike trojke" ovaj sport biti podjednako zanimljiv? Siner vjeruje da različitosti trenutno dvojice mladih igrača (Sinera i Karlosa Alkaraza) koji se bore za nove stranice istorije tenisa, zapravo pomažu da ovaj sport bude i dalje aktuelan.

"Nismo svi isti - kontrasti uzbuđuju. Možda mene doživljavaju kao disciplinovanog i tvrdoglavog šampiona, a Karlosa kao mediteranskog i ekscentričnog. U tome je ljepota - imati nekoga ko vas gura do krajnjih granica", rekao je Siner.

"Tijelo je jedini protivnik"

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Siner je naveo da je tokom pauze zbog povrede morao da prihvati ograničenja koja mu je nametnulo tijelo, ističući da su strpljenje, rad i dugoročno planiranje ključni za nastavak sportske karijere. Iako je mlad, već je morao da napravi dužu pauzu van terena.

"Tijelo je jedini protivnik kojeg ne možete pobijediti. Kada vam kaže da stanete, morate to da prihvatite i poslušate savjete stručnjaka", kazao je italijanski teniser i objasnio da tokom pauze nije potpuno odustao od tenisa, već je nastavio da trenira u teretani i na terenu, uz rad sa fizioterapeutima.

Slobodno vrijeme, kako kaže, iskoristio je i za druge aktivnosti, među kojima su posjeta trci Formule 1 u Monci, modnoj reviji u Milanu, igranje video-igara i čitanje knjige "Ja ubijam" italijanskog pisca Đorđa Faletija.

"Potrebno je biti razuman"

Govoreći o povredama u profesionalnom sportu, Siner je naglasio da je važno pažljivo birati kada i koliko se takmičiti. "Povrede su dio sporta. Potrebno je biti razuman i razumjeti koliko i kada treba igrati. Važna je dugoročna perspektiva, jer nije bitno samo ono što se dešava danas", rekao je Siner.

Prema njegovim riječima, dugoročno planiranje i strpljenje ključni su za uspješnu karijeru. "Razliku uvijek pravi rad, odnosno priprema koju sprovodite, a ne sreća. Sreća može da vam pomogne da osvojite poen, ali ne i meč", istakao je Siner.

Siner je istakao da, kada bi mogao da izbriše jedan dan iz svog života i nikada ga više ne proživi, to ne bi bio neki sportski trenutak, niti poraz u finalu Rolan Garosa od Karlosa Alkaraza 2025, niti poraz od Novaka Đokovića u polufinalu Australijan opena početkom 2026, a na pitanje da li je riječ o nekoj meč-lopti, italijanski teniser je odgovorio: "Nije se to dogodilo na terenu."

Na pitanje koji trenutak iz života bi volio ponovo da proživi, Siner je izdvojio uspomene na skijanje sa prijateljima u Dolomitima, vrijeme provedeno sa porodicom i vožnju kartinga.

"Čistotu jedne zimske nedjelje koju sam proveo skijajući sa prijateljima u Dolomitima. Osjećaj lijepog dana provedenog u nečemu što voliš. Grupu momaka koja želi da se zabavi. Dodao bih i bilo koji trenutak sa porodicom, kao i vožnju kartinga u okolini Kunea sa automobilskim vozačem Antonijom Đovinacijem i biciklistom Đulijom Čikoneom. Volim brzinu, to nije nikakva tajna. Potreban mi je adrenalin, da bih držao dosadu podalje", dodao je italijanski teniser.

"Volio bih to da izbrišem"

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Govoreći o odrastanju i počecima profesionalne karijere, prisjetio se odlaska od kuće kada je imao 13 i po godina, što je opisao kao jedan od emotivno najtežih trenutaka u životu.

"Volio bih da izbrišem ono što sam osjećao onog dana kada sam otišao od kuće. Bio je to bolan trenutak, kada sam se u Milanu oprostio od oca jer su nam se putevi razdvajali. Plakao sam ja, ali i on", rekao je Siner.

Italijanski teniser, koji je zbog povrede koljena propustio drugi dio sezone, istakao je da želi da se vrati takmičenjima u najboljoj mogućoj formi i da izgradi dugu karijeru.

"Želim da trajem, da imam dugu karijeru. Sada sam morao da stanem i podignem glavu iznad terena, ali želim ponovo da je spustim ka loptici. Znam da postoji i nešto izvan tenisa, u pravougaoniku koji se zove tenis", zaključio je Siner u intervjuu za italijanski list.

(Tačno/MONDO)