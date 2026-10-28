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Đoković - Umber, uživo: Novak stigao do izjednačenja u setovima u Bazelu 0
novak djokovic ugo umber uzivo prenos livestream bazel
novak djokovic ugo umber uzivo prenos livestream bazel
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Đoković - Umber, uživo: Novak stigao do izjednačenja u setovima u Bazelu

Novak Đoković igra protiv Uga Umbera u prvom kolu turnira u Bazelu.

Novak Đoković započinje učešće na turniru u Bazelu. Najveći teniser svih vremena igraće protiv Uga Umbera na startu takmičenja u Švajcarskoj.

Dešavanja sa meča pratite na MONDU.

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
17:57

6:3 - IZJEDNAČENJE!

Potrajao je drugi set čak 50 minuta, ali je Novak Đoković uspio da iskoristi to vrijeme, podigne nivo igre i odvede meč u treći set.

17:46

5:3 - Novak na gem od izjednačenja u setovima

Francuz je poslije dosta muke uspio da osvoji gem na svoj servis, a onda je Novak bez problema stigao na korak od izjednačenja u setovima. Po svemu sudeći, gledaćemo i treći set ovog meča. Trebalo bi da srpski teniser u njemu bude apsolutni favorit jer trenutno igra daleko bolje od svog rivala. - 5:2.

17:36

4:1 - Idemo ka izjednačenju

Čini se u ovim trenucima da Novak Đoković drži meč pod kontrolom. Samo ga dva gema dijele od izjednačenja i odlaska u treći set.

17:27

3:0 - Sigurno!

Daleko bolja igra Novaka Đokovića na početku drugog seta. Kao da se srpski teniser tek sada zagrijao.

17:23

2:0 - Brejk!

Konačno, Novak Đoković pravi brejk. Iskoristio je treću uzastopnu brejk loptu u drugom gemu drugog seta, pa sada ima prednost protiv Uga Umbera.

17:15

1:0 - Jedva

Mučio se Novak Đoković i na početku drugog seta. Uz mnogo problema je osvojio prvi gem u ovom dijelu igre, na svoj servis. Odmah nakon toga dobio je i veoma važnu podršku sa tribina.

17:05

4:6 - KRAJ SETA!

Novak Đoković je izgubio prvi set na turniru u Bazelu.

17:00

4:5 - Novak se drži u prvom setu

Đoković osvaja svoj servis gem i sada po svaku cijenu mora da napravi brejk ili je prvi set gotov - 4:5.

16:59

3:5 - Đoković na pragu da izgubi prvi set

Umber je osvojio svoj servis gem, blizu je osvajanja prvog seta - 3:5.

16:53

3:4 - Srbin jedva našao rješenje

Đoković se ponovo suočio sa brejk loptom, Francuz je bio blizu da mu opet oduzme servis. Novak je uspio nekako da nađe rješenje i da se izvuče iz neprijatne situacije - 3:4.

16:51

2:4 - Đoković propustio veliku šansu

Bilo je 0:30 na servis Umbera, ali Đoković nije stigao do novih brejk lopti. Umber je dobio gem - 2:4.

16:51

2:3 - Novak se izvukao

Đoković se suočavao sa neprijatnom situacijom, bilo je 15:30 u njegovom servis gemu, ali je uspio da pronađe servis i da dobije servis gem - 2:3.

16:38

1:3 - Francuz sačuvao prednost, Novak propustio brejk šansu

Umber je sačuvao prednost. Đoković je imao priliku da odmah vrati brejk i nije je iskoristio - 1:3.

16:32

1:2 - Đoković pretrpio brejk

Loš početak za Đokovića, pretrpio je brejk, Umber vodi - 1:2.

16:29

1:1 - Umber uzvratio

Umber je dobio svoj prvi servis gem - 1:1.

16:29

1:0 - Novak osvojio prvi gem

Đoković je osvojio prvi gem u meču - 1:0.

16:17

Igrači su na terenu

Đoković i Umber su na terenu, meč uskoro počinje.

16:08

Đoković uskoro na terenu

Boržeš je dobio Ruda poslije preokreta - 1:6, 6:3, 6:4. Đoković i Umber će vrlo brzo na teren.

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16:07

Boržeš dobio drugi set

Rud je dobio prvi set (6:1), Boržeš je dobio drugi (6:3), a pošto poslije njih na teren izlaze Đoković i Umber, jasno je da će meč da kasni.

16:07

Novak već zna rivala

Ako pobijedi Umbera Đokovića čeka Jan-Lenard Štruf (Njemačka).

16:07

Čeka Novak kraj meča Ruda i Boržeša

Kasper Rud je prvi set dobio sa 6:1 i poslije meča protiv Nuna Boržeša će na teren Đoković.

16:07

Đoković protiv Umbera

Prvi rival Đokovića u Bazelu je Ugo Umber.

16:06

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