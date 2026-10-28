Đoković - Umber, uživo: Novak stigao do izjednačenja u setovima u Bazelu

17 : 57 6:3 - IZJEDNAČENJE! Potrajao je drugi set čak 50 minuta, ali je Novak Đoković uspio da iskoristi to vrijeme, podigne nivo igre i odvede meč u treći set.

17 : 46 5:3 - Novak na gem od izjednačenja u setovima Francuz je poslije dosta muke uspio da osvoji gem na svoj servis, a onda je Novak bez problema stigao na korak od izjednačenja u setovima. Po svemu sudeći, gledaćemo i treći set ovog meča. Trebalo bi da srpski teniser u njemu bude apsolutni favorit jer trenutno igra daleko bolje od svog rivala. - 5:2.

17 : 36 4:1 - Idemo ka izjednačenju Čini se u ovim trenucima da Novak Đoković drži meč pod kontrolom. Samo ga dva gema dijele od izjednačenja i odlaska u treći set.

17 : 27 3:0 - Sigurno! Daleko bolja igra Novaka Đokovića na početku drugog seta. Kao da se srpski teniser tek sada zagrijao.

17 : 23 2:0 - Brejk! Konačno, Novak Đoković pravi brejk. Iskoristio je treću uzastopnu brejk loptu u drugom gemu drugog seta, pa sada ima prednost protiv Uga Umbera.

17 : 15 1:0 - Jedva Mučio se Novak Đoković i na početku drugog seta. Uz mnogo problema je osvojio prvi gem u ovom dijelu igre, na svoj servis. Odmah nakon toga dobio je i veoma važnu podršku sa tribina.

17 : 05 4:6 - KRAJ SETA! Novak Đoković je izgubio prvi set na turniru u Bazelu.

17 : 00 4:5 - Novak se drži u prvom setu Đoković osvaja svoj servis gem i sada po svaku cijenu mora da napravi brejk ili je prvi set gotov - 4:5.

16 : 59 3:5 - Đoković na pragu da izgubi prvi set Umber je osvojio svoj servis gem, blizu je osvajanja prvog seta - 3:5.

16 : 53 3:4 - Srbin jedva našao rješenje Đoković se ponovo suočio sa brejk loptom, Francuz je bio blizu da mu opet oduzme servis. Novak je uspio nekako da nađe rješenje i da se izvuče iz neprijatne situacije - 3:4.

16 : 51 2:4 - Đoković propustio veliku šansu Bilo je 0:30 na servis Umbera, ali Đoković nije stigao do novih brejk lopti. Umber je dobio gem - 2:4.

16 : 51 2:3 - Novak se izvukao Đoković se suočavao sa neprijatnom situacijom, bilo je 15:30 u njegovom servis gemu, ali je uspio da pronađe servis i da dobije servis gem - 2:3.

16 : 38 1:3 - Francuz sačuvao prednost, Novak propustio brejk šansu Umber je sačuvao prednost. Đoković je imao priliku da odmah vrati brejk i nije je iskoristio - 1:3.

16 : 32 1:2 - Đoković pretrpio brejk Loš početak za Đokovića, pretrpio je brejk, Umber vodi - 1:2.

16 : 29 1:1 - Umber uzvratio Umber je dobio svoj prvi servis gem - 1:1.

16 : 29 1:0 - Novak osvojio prvi gem Đoković je osvojio prvi gem u meču - 1:0.

16 : 17 Igrači su na terenu Đoković i Umber su na terenu, meč uskoro počinje. Novak Djokovic is back. https://t.co/J2uRp4X6IR — Danny (@DjokovicFan_)October 28, 2026

16 : 08 Đoković uskoro na terenu Boržeš je dobio Ruda poslije preokreta - 1:6, 6:3, 6:4. Đoković i Umber će vrlo brzo na teren. Možda će vas zanimati Ostali sportovi | Pre 1 h Ispao jedan od velikih favorita u Bazelu: Dobra vijest za Novaka Đokovića

16 : 07 Boržeš dobio drugi set Rud je dobio prvi set (6:1), Boržeš je dobio drugi (6:3), a pošto poslije njih na teren izlaze Đoković i Umber, jasno je da će meč da kasni.

16 : 07 Novak već zna rivala Ako pobijedi Umbera Đokovića čeka Jan-Lenard Štruf (Njemačka).

16 : 07 Čeka Novak kraj meča Ruda i Boržeša Kasper Rud je prvi set dobio sa 6:1 i poslije meča protiv Nuna Boržeša će na teren Đoković.

16 : 07 Đoković protiv Umbera Prvi rival Đokovića u Bazelu je Ugo Umber.