Đoković - Umber, uživo: Novak stigao do izjednačenja u setovima u Bazelu

Novak Đoković igra protiv Uga Umbera u prvom kolu turnira u Bazelu.
Novak Đoković započinje učešće na turniru u Bazelu. Najveći teniser svih vremena igraće protiv Uga Umbera na startu takmičenja u Švajcarskoj.
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6:3 - IZJEDNAČENJE!
Potrajao je drugi set čak 50 minuta, ali je Novak Đoković uspio da iskoristi to vrijeme, podigne nivo igre i odvede meč u treći set.
5:3 - Novak na gem od izjednačenja u setovima
Francuz je poslije dosta muke uspio da osvoji gem na svoj servis, a onda je Novak bez problema stigao na korak od izjednačenja u setovima. Po svemu sudeći, gledaćemo i treći set ovog meča. Trebalo bi da srpski teniser u njemu bude apsolutni favorit jer trenutno igra daleko bolje od svog rivala. - 5:2.
4:1 - Idemo ka izjednačenju
Čini se u ovim trenucima da Novak Đoković drži meč pod kontrolom. Samo ga dva gema dijele od izjednačenja i odlaska u treći set.
3:0 - Sigurno!
Daleko bolja igra Novaka Đokovića na početku drugog seta. Kao da se srpski teniser tek sada zagrijao.
2:0 - Brejk!
Konačno, Novak Đoković pravi brejk. Iskoristio je treću uzastopnu brejk loptu u drugom gemu drugog seta, pa sada ima prednost protiv Uga Umbera.
1:0 - Jedva
Mučio se Novak Đoković i na početku drugog seta. Uz mnogo problema je osvojio prvi gem u ovom dijelu igre, na svoj servis. Odmah nakon toga dobio je i veoma važnu podršku sa tribina.
4:6 - KRAJ SETA!
Novak Đoković je izgubio prvi set na turniru u Bazelu.
4:5 - Novak se drži u prvom setu
Đoković osvaja svoj servis gem i sada po svaku cijenu mora da napravi brejk ili je prvi set gotov - 4:5.
3:5 - Đoković na pragu da izgubi prvi set
Umber je osvojio svoj servis gem, blizu je osvajanja prvog seta - 3:5.
3:4 - Srbin jedva našao rješenje
Đoković se ponovo suočio sa brejk loptom, Francuz je bio blizu da mu opet oduzme servis. Novak je uspio nekako da nađe rješenje i da se izvuče iz neprijatne situacije - 3:4.
2:4 - Đoković propustio veliku šansu
Bilo je 0:30 na servis Umbera, ali Đoković nije stigao do novih brejk lopti. Umber je dobio gem - 2:4.
2:3 - Novak se izvukao
Đoković se suočavao sa neprijatnom situacijom, bilo je 15:30 u njegovom servis gemu, ali je uspio da pronađe servis i da dobije servis gem - 2:3.
1:3 - Francuz sačuvao prednost, Novak propustio brejk šansu
Umber je sačuvao prednost. Đoković je imao priliku da odmah vrati brejk i nije je iskoristio - 1:3.
1:2 - Đoković pretrpio brejk
Loš početak za Đokovića, pretrpio je brejk, Umber vodi - 1:2.
1:1 - Umber uzvratio
Umber je dobio svoj prvi servis gem - 1:1.
1:0 - Novak osvojio prvi gem
Đoković je osvojio prvi gem u meču - 1:0.
Igrači su na terenu
Đoković i Umber su na terenu, meč uskoro počinje.
Novak Djokovic is back. https://t.co/J2uRp4X6IR— Danny (@DjokovicFan_)October 28, 2026
Đoković uskoro na terenu
Boržeš je dobio Ruda poslije preokreta - 1:6, 6:3, 6:4. Đoković i Umber će vrlo brzo na teren.
Boržeš dobio drugi set
Rud je dobio prvi set (6:1), Boržeš je dobio drugi (6:3), a pošto poslije njih na teren izlaze Đoković i Umber, jasno je da će meč da kasni.
Novak već zna rivala
Ako pobijedi Umbera Đokovića čeka Jan-Lenard Štruf (Njemačka).
Čeka Novak kraj meča Ruda i Boržeša
Kasper Rud je prvi set dobio sa 6:1 i poslije meča protiv Nuna Boržeša će na teren Đoković.
Đoković protiv Umbera
Prvi rival Đokovića u Bazelu je Ugo Umber.
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