Novak Đoković: "Morao sam da budem prisutan, da se borim"

Novak Đoković je morao dobro da se oznoji ne bi li pobijedio Uga Umbera u prvom duelu u Bazelu.

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Novak Đoković je uspio! Iako je izgubio prvi set i igrao 2 i po sata na kraju je pobijedio Uga Umbera 4:6, 6:3, 6:4 i zakazao meč drugog kola Bazela sa Janom Lenardom Štrufom. Ako tu pobijedi, naredni rival je Nuno Boržes.

Pitali su Novaka poslije meča kako je uspio da se vrati u meč i pobijedi, a on je pohvalio svog rivala i istakao da mu nije bilo lako da slomi njegov otpor.

"Borbom, udarac više. Imao sam brejk zaostatka, teško se vratiti iz toga na ovakvim takmičenjima. Ugo je igrao sjajan meč, moram to da priznam. Znam da sam počeo sporije, ali to je zbog njegovog kvaliteta i plana. Ljevoruk, nema ih mnogo, drugačija taktika. Jedan od mečeva kada morate da ostanete prisutni i da koristite šanse.

Danke, hvala vam što ste ovdje, a sad nazad na engleski. Lijepo je vratiti se, zemlja koja je dala Rodžera i Vavrinku, zemlja koja je sjajna za tenis i promociju tenisa, hvala što ste se pojavili u ovolikom broju", rekao je Novak, uz to prvo "hvala" na njemačkom jeziku.

Šta dalje?

Novak Đoković je ovom pobjedom upisao nove bodove i sada na ATP listi na desetom mjestu ima 3.140 bodova. U ATP trci je na istom broju poena i na istom mjestu, a juri da prestigne prije svega Fransesa Tijafoa koji je ispao u Beču. Ukoliko bi ga stigao, uz Janika Sinera koji vjerovatno neće igrati zbog povrede bio bi na mjestu koje vodi na Završniu masters.

(MONDO)

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