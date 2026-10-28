logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novak Đoković: "Morao sam da budem prisutan, da se borim"

Novak Đoković: "Morao sam da budem prisutan, da se borim"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković je morao dobro da se oznoji ne bi li pobijedio Uga Umbera u prvom duelu u Bazelu.

novak djokovic morao sam da se borim Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Novak Đoković je uspio! Iako je izgubio prvi set i igrao 2 i po sata na kraju je pobijedio Uga Umbera 4:6, 6:3, 6:4 i zakazao meč drugog kola Bazela sa Janom Lenardom Štrufom. Ako tu pobijedi, naredni rival je Nuno Boržes.

Pitali su Novaka poslije meča kako je uspio da se vrati u meč i pobijedi, a on je pohvalio svog rivala i istakao da mu nije bilo lako da slomi njegov otpor. 

"Borbom, udarac više. Imao sam brejk zaostatka, teško se vratiti iz toga na ovakvim takmičenjima. Ugo je igrao sjajan meč, moram to da priznam. Znam da sam počeo sporije, ali to je zbog njegovog kvaliteta i plana. Ljevoruk, nema ih mnogo, drugačija taktika. Jedan od mečeva kada morate da ostanete prisutni i da koristite šanse.

Danke, hvala vam što ste ovdje, a sad nazad na engleski. Lijepo je vratiti se, zemlja koja je dala Rodžera i Vavrinku, zemlja koja je sjajna za tenis i promociju tenisa, hvala što ste se pojavili u ovolikom broju", rekao je Novak, uz to prvo "hvala" na njemačkom jeziku. 

Šta dalje? 

Novak Đoković je ovom pobjedom upisao nove bodove i sada na ATP listi na desetom mjestu ima 3.140 bodova. U ATP trci je na istom broju poena i na istom mjestu, a juri da prestigne prije svega Fransesa Tijafoa koji je ispao u Beču. Ukoliko bi ga stigao, uz Janika Sinera koji vjerovatno neće igrati zbog povrede bio bi na mjestu koje vodi na Završniu masters. 

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

01:05
Novak Đoković o pobedi studenata na izborima u Srbiji
Izvor: YouTube/The Tennis Pass
Izvor: YouTube/The Tennis Pass

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis Bazel

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC