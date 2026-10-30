Srđana Đokovića pitali zašto ne vole Novaka: Muk u studiju poslije ovih riječi

Prije sedam godina Srđan Đoković gostovao je na RTS-u u emisiji "Upitnik" u kojoj je upitan zbog čega njegov sin Novak Đoković nije omiljen na Zapadu. Dao je odgovor zbog kog svi treba dobro da se zamislimo, a u studiju je nastao muk.

Izvor: YouTube/RTS Upitnik

Srđan Đoković rijetko daje intervjue, ali kada god priča - to uvijek odjekne. Otac legendarnog srpskog tenisera Novaka Đokovića, jednog od najvećih sportista svih vremena, gostovao je na RTS-u prije sedam godina u emisiji "Upitnik" u kojoj je prije svega branio Noleta zbog neosnovanih napada dijela javnosti.

Digla se "kuka i motika" u Srbiji samo zbog toga što je Đoković navijao za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu u fudbalu, dok je takođe Srđan Đoković upitan da prokomentariše zašto Nole nije omiljen u svijetu kao njegovi rivali Federer i Nadal. Preciznije, voditeljka emisije "Upitnik" Olivera Jovićević postavila je konkretno pitanje: "Srđane, zašto Zapad ne voli vašeg sina Novaka Đokovića?". Srđan ju je dobro pogledao, a onda dao više nego jasan odgovor.

Šta je Srđan Đoković rekao na RTS-u?

Izvor: YouTube/Printscreen/ RTS Upitnik - Zvanični kanal

"Vidite li šta nam rade već 30 godina?", rekao je prvo Srđan Đoković pogledavši u pravcu voditeljke Olivere Jovićević koja je na to rekla: "Zato što ne vole Srbiju?".

"Ne znam šta se dešava. Ne znam. Treba mi da se zapitamo. To je vjerovatno u nama nešto, nemam pojma", nasmijao se Srđan Đoković i održao svoj monolog dok je vladao muk u studiju: "Zašto nas niko ne voli? Što nas niko ne voli? To Novak pokušava i u najvećoj mjeri uspijeva, da napravi tu promjenu o Srbiji i srpskom narodu".

"Sjećate se šta je bilo s Federerom?"

Izvor: Glyn KIRK / AFP / Profimedia

Prisjetio se Srđan Đoković kako je 2011. godine u polufinalu US Opena, kada je Federer ispustio dvije meč-lopte protiv njegovog sina, cijeli stadion "Artur Eš" navijao za Švajcarca.

"Evo recimo 2011. godine kada je igrao protiv Federera na US Openu, Novak je preokrenuo i uzeo je mikrofon i umjesto da je reagovao sa srdžbom i bijesom, rekao je vi ste najdivnija publika na svijetu. Šta vam to govori? Mi moramo da shvatimo gdje smo i šta smo. To Novak pokušava svima u Srbiji da pokaže kako propagirati svoju zemlju i svoj narod. Ne treba se busati u prsa. Moja pokojna baba je govorila, ne piški uz vjetar, cijeli život ćeš biti popišan", ispričao je tada Srđan Đoković.

Đokovići nisu htjeli da se odreknu Srbije

Upitan da li je planirao da cijela porodica uzme pasoš Velike Britanije, kada im je već bio nuđen na početku Novakove karijere, Srđan Đoković je objasnio da to nije bila opcija.

"Naravno da ne, ali smo pitali svoju djecu i kakve sve privilegije bi imali. I znate ko je glasao? Niko. Mi smo dio našeg naroda i tu smo gdje smo", naglasio je Srđan Đoković koji je i ranije pričao da se ni po koju cijenu ne bi odrekao pasoša Srbije i da mu je to važna stvar u životu.

Šta je Đoković pričao na ovu temu?

I sam Novak Đoković zna da je ovo bila tema u javnosti, posebno prije sedam godina kada je nastala pomenuta emisija, a kada su Federer i Nadal na svojoj strani imali rekorde po broju grend slem titula. Situacija se od tada promijenila, Đoković je i te kako poštovan svuda u svijetu, doduše kasno su se mnogi "opametili".

"Ja sam čovjek koji ima puno mana, sigurno. Ipak, uvijek sam se trudio da budem čovjek koji živi srcem, sa dobrom namjerom. To što je meni neko najveći rival, ne znači da mu želim zlo ili da ga mrzim ili nešto treće da želim da mu napravim na terenu da bih ga pobijedio. Borimo se viteški, jedan na jedan na terenu, pa ko pobijedi pobijedi", rekao je prošle godine Đoković u emisiji "Neuspjeh prvaka" kod Slavena Bilića.

"Puno tih stvari ima, koje i nisu za dijeljenje, koje sam ja osjećao kroz ta rivalstva i doživljavao. Ali to je stvarno tako - njih dvojica su već razvili rivalstvo, jer se Rafael Nadal probio prije mene. Oni su dolazili iz Švajcarske i Španije, zapadne sile. Koliko god mi željeli da vidimo ovaj tenis da je demokratski, pacifistički, ipak postoje i rasizam i postoje te dalje granice koje se postavljaju. Ne mislim kad kažem rasizam na sebe, generalno posmatram širu sliku - politiku i društvo i šta se dešava po svijetu".

"Nikada nisam bio voljen kao njih dvojica zato što nije ni trebalo da budem tu. Postoje ta opredjeljenja i pripadnost, ja nisam pripadao tome i po nacionalnosti i po drugim stvarima. Karakterno, ja sam bio mali koji je došao i rekao ja ću biti broj jedan. To se njima nije svidjelo, nije im se svidjelo što sam uopšte tu, što izazivam ovu dvojicu", pričao je tada Đoković.

Izvor: YouTube/SRF Sport/Screenshot

"Htio sam da se svidim ljudima"

Kako kaže Đoković, nikada nije želio da to rivalstvo preraste u nešto nezdravo: "Ja sam oduvijek poštovao njih dvojicu, nikad nisam rekao jednu lošu riječ niti ću reći, jer to je ono što ja ipak držim do sebe, ali prosto želim isto tako je normalno da budem bolji od njih i to nemam problem da kažem. Ti moraš da budeš korektan u tim atmosferama, onda naravno počinju mediji, pa sponzori, pa cijela ta mašinerija. Jaki sponzori, korporacije koje su iza njih, milion stvari. Ti pokušavaš da se nekome svidiš, a ja sam se trudio da se na ljudskoj relaciji sa njima povežem, ali sam vidio da je to surovo takmičenje, surova borba".

"Jesam želio da se svidim ljudima, ali sam shvatio "šta ja glumim", pokušavam nešto, oni žele da ja igram po njihovoj muzici i okej, priznajem da je tako. Osjetio sam da sam neželjeno dijete, razmišljao sam zašto je to tako, povrijedilo me je to. Razmišljao sam "dobro ako je to tako, možda će me prihvatiti ako se ponašam drugačije" i onda mi se i to obilo o glavu".

"Onda sam jednostavno morao da prihvatim da me dio populacije teniske i sportske neće voljeti zbog mojih stavova, ponašanja i ne znam čega, ali ja sam svoj barem i mirno spavam. Moj stav se nikad nije promijenio, smekšao je jer se njihov odnos promijenio prema meni. Ja sam se ugledao na njih i i dalje to radim. Jednostavno, kad sam vidio tu hladnoću rekao sam "nema problema". Onda su se oni malo približili meni i onda sam ja otvorio ruke. S Nadalom sam se oduvijek bolje razumio, generacijski smo bliži, možda zbog toga", zaključio je Đoković.

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