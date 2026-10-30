Novak Đoković 45 sekundi slegao ramenima: "Ovo ne pamtim kad sam vidio"

Đoković je slegao ramenima nakon poraza u Bazelu, ističući da je protivnik igrao nevjerovatno i da ne ne sjeća takvog meča.

Izvor: YouTube/SRF Sport/Screenshot

Nadali smo se da će Novak Đoković na turniru u Bazelu demantovati Rodžera Federera, koji mu je prije 15 godina rekao da nikad više u njegovom rodnom gradu neće osvojiti trofej, ali nažalost najveći svih vremena je "zaribao" već u drugom kolu. Iako je zaista dobro startovao protiv Umbera, eliminisao ga je Štruf, poslije preokreta u tri seta – 6:7, 7:5, 7:6.

Gledali smo zaista neizvjestan meč koji je mogao da ode na bilo koju stranu, nadali smo se da će Đokovićevo iskustvo pomoći tu, međutim u taj-brejku odlučujućeg seta je stao i ipak je morao da čestita Nijemcu na mreži. To je učinio i poslije meča.

Đoković: Ja se ne sjećam ovakvog meča

Navikao je Đoković da se odmah poslije poraza postavlja pitanje – šta to on nije dobro radio – tako da je i ovoga puta prekinuo sve spekulacije i želio je samo da čestita Jan-Lenardu Štrufu koji je zaista odigrao izvanredno, pa ne bi bilo fer prema njemu da to bude da je zbog lošije partije srpskog asa.

Zato je Đoković tokom izjave za švajcarski "SRF" slijegao ramenima svih 45 sekundi, pokušavajući da naglasi da ništa nije mogao protiv izvanrednog Nijemca:

"Ne, nisu te tri duple greške odlučile", rekao je Đoković: "Bilo je i drugih trenutaka, imao sam dosta brejk lopti, ali je imao dobre udarce, nevjerovatne, možda sam mogao da imam jedan-dva poena da je trebalo da budem agresivniji, a na kraju sve zasluge idu njemu".

"Boli što sam izgubio, igrao je nevjerovatno. Zaista se ne sjećam da sam igrao protiv nekoga ko je ovako agresivan i precizan, išao je na dva prva servisa – i to je prosto jedan od onih mečeva", zaključio je Đoković.

Komplikuje se put na Završni masters

Razlog zbog kog je Novak Đoković učestvovao na turniru u Bazelu poslije 15 godina je taj što je želio da vidi Stena Vavrinku na njegovom oproštaju od tenisa, ali i jer juri bodove za Završni masters u Torinu.

Đoković je i dalje dva mjesta iza, tako da će morati da napravi veliki rezultat u Parizu – možda mu bude neophodno čak i finale. Ispred njega su Rafael Hodar i Aleks de Minor, s tim da se sada povrijedio Fabio Koboli, pa je pitanje da li će uopšte biti u stanju da igra u Torinu, gdje neće biti ni njegovog zemljaka Janika Sinera.

Za sada su potvrđeni Zverev, Alkaraz i Šelton, a za preostalih pet mjesta bore se: Medvedev, Koboli, Fis, Tijafo, Hodar, De Minor i Đoković. Đoković treba da bude ispred dvojice od navedenih da bi se plasirao na Završni masters, koji je do sada osvajao čak sedam puta.

Nije htio na srpskom

Interesantno je da Đoković nije htio da daje izjavu na srpskom u Bazelu, objašnjavajući da je umoran od svega i da nije trenutak, što i dalje govori da nije očekivao eliminaciju.

"On je odigrao neke nevjerovatne udarce i nevjerovatne poene u odlučujućim trenucima, kada sam imao brejk lopte. Možda je bio jedan ili dva poena gdje sam mogao da budem agresivniji, ali sve zasluge idu njemu. Boli to što sam izgubio, znate, on je jednostavno igrao nevjerovatan tenis. Ne sjećam se da sam igrao protiv nekoga ko je bio ovoliko agresivan i ovoliko precizan, išao je sa dva prva servisa i bio je to prosto jedan od onih mečeva. Još uvijek sam jako razočaran, ali razmišljaću o Parizu u narednih nekoliko dana i nadam se da tamo mogu da odigram bolje", rekao je Nole poslije meča na konferenciji za medije.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:05 Novak Đoković o pobedi studenata na izborima u Srbiji Izvor: YouTube/The Tennis Pass Izvor: YouTube/The Tennis Pass

(MONDO)