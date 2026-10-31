Novaku Đokoviću nije pomogao ni najbolji na svijetu: Sve je teži put do Torina

Pogledajte kako su rezultati u Beču uticali na Đokovićev put ka Torinu i ko su teniseri koji mu prijete u borbi za Završni masters.

Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia

Drugo polufinale Beča nije donijelo rezultat kakav je Novak Đoković priželjkivao. Nakon što je Karlos Alkaraz savladao Danila Medvedeva i tako spriječio Rusa da pobjegne Đokoviću na nedostižnu razliku, najbolji teniser planete Saša Zverev propustio je priliku da pomogne srpskom teniseru - on je poražen od Aleksa de Minora (6:4, 1:6, 7:6).

Upravo je australijski teniser Aleks de Minor jedan od najvećih rivala Novaka Đokovića u borbi za mjesto na Završnom mastersu ove sezone. Ostale su da se podijele još samo četiri karte za Torino, a veliki broj tenisera je u igri. Čak i Flavio Koboli za kojeg se ne zna da li je završio sezonu ili će se vraćati na teren.

Đoković u ovom trenutku ne razmišlja o Koboliju, jer njemu prioritet moraju da budu teniseri koje lakše može da prestigne. Svi najbolji igrači će se u narednom periodu takmičiti u Parizu, a taj turnir biće i posljednji na kojem se dijele karte za Završni masters.

Ovako trenutno izgleda spisak kandidata:

3.690 - Flavio Koboli

3.535 - Artur Fis

3.430 - Frensis Tijafo

3.210 - Aleks de Minor (3.380 ako pobijedi Alkaraza u finalu Beča)

3.209 - Rafael Hodar

2.900 - Novak Đoković

2.895 - Tejlor Fric

2.775 - Tomi Pol

Pošto su Saša Zverev, Karlos Alkaraz, Ben Šelton i Danil Medvedev obezbijedili mjesto na turniru najbolje osmorice u ovoj sezoni, preostali teniseri bore se za četiri mjesta. To znači da bi na Mastersu u Parizu Đoković trebalo da prestigne barem dvojicu igrača, ali i da ne dozvoli da ga prestignu Amerikanci koji su mu za petama.

Osvajanjem tog turnira Novak Đoković bi stigao do 3.890 bodova, što bi mu garantovalo mjesto među najboljih osam u ovoj sezoni. Sa druge strane, jasno je da će Đoković morati minimalno u polufinale turnira, a možda mu čak ni to ne bude dovoljno za Torino.