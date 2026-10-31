"Ljudi, možda posljednji put gledamo Novaka Đokovića": Najbolji svih vremena u nezapamćenom problemu

Srpski teniser Novak Đoković startuje Masters u Parizu od prvog kola i imaće jako težak zadatak već na startu.

Izvor: Pascal von Büren / imago sportfotodienst / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igra protiv Valentina Vašeroa u prvom kolu Mastersa u Parizu, gdje je podigao sedam rekordnih pehara, a direktor ovog prestižnog turnira Sedrik Piolin kaže da je ovo vjerovatno posljednji ili pretposljednji put da ćemo ga gledati na ovoj sceni...

On je pozvao navijače da uživaju u Novakovim igrama jer se njegov kraj karijere sve više bliži...

"Mislim da poruka glasi: 'Hajde da maksimalno uživamo u ovome'. Hajde da maksimalno uživamo u Novaku, jer ako mu ovo nije posljednji nastup ovdje, možda je pretposljednji. On je naš rekorder, sa sedam titula na 'Roleks Pariz mastersu' - a da ne spominjem i 24 grend slem titule", rekao je Francuz.

"Ovo mu se nije desilo jako dugo"

Đoković se vraća u Pariz poslije dvije godine pauze i postavljen je za 10. nosioca, pa će početi takmičenje od prvog kola, a ne od drugog kako je godinama navikao.

"Mala neobičnost, kakva mu se vjerovatno nije dogodila veoma dugo. To znači da će svoj meč prvog kola igrati u ponedjeljak ili utorak. Nijedno kolo nije lako, a ovo će vjerovatno biti posebno teško, jer Vašero – za koga smo vidjeli da je ove godine imao problema sa povredom – vratio se u dobroj formi i sa velikom željom da ostvari dobar rezultat. Riječ je o igraču koji posjeduje veliki kvalitet. S druge strane, Novak je nešto manje efikasan nego što je bio prije nekoliko godina, jer godine čine svoje."

Ako prođe Vašeroa, Novak bi mogao na Lučana Darderija u drugom kolu, u trećem na Aleksa De Minora, dok bi već u potencijalnom četvrtfinalu morao na Aleksandra Zvereva.

Konkurencija je paklena, a Novak se i dalje nada plasmanu na Završni turnir. "Prisutna je velika napetost - mnogo toga je na kocki, a igrači imaju ogromnu želju da završe sezonu među osam najboljih", zaključio je direktor Mastersa u Parizu.

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(MONDO)