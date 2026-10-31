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Dobra i loša vijest za Đokovića: Šta znači pobjeda Valentina Vašeroa za Novaka?

Dobra i loša vijest za Đokovića: Šta znači pobjeda Valentina Vašeroa za Novaka?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Srpski teniser Novak Đoković ne drži sve konce u svojim rukama u finišu sezone.

Valentin Vašero u finalu Bazela Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Dobre i loše vijesti stižu za Novaka Đokovića iz Bazela. Srpski as je poražen u drugom kolu od Jana-Lenarda Štrufa koji se za finale bori protiv Jiržija Lehečke, a prvi finalista je već poznat. U pitanju je teniser iz Monaka Valentin Vašero, koji je upravo prvi rival srpskog asa na Mastersu u Parizu.

Loša vijest je to što je Vašero velika prijetnja Novaku već na samom startu turnira koji je osvajao sedam puta, dok mu je ujedno i učinio uslugu. On je spriječio Tejlora Frica da osvoji dodatne poene u trci za Torino, i tako koliko-toliko olakša put vlasniku 24 grend slem titule.

U svakom slučaju Novaku će u Parizu biti potreban jako dobar rezultat ako želi da u posljednjem momentu obezbijedi kartu za događaj koji okuplja osmoricu najboljih u sezoni.

Vašero, koji je trenutno 31. teniser svijeta, uspio je slavi nakon osvojenog taj-brejka u prvom setu i preokreta u drugom i tako obezbijedi šansu za osvajanje druge titule u karijeri. Prvu je osvojio prošle godine na mastersu u Šangaju, a na tom putu je uspio da nadigra najboljeg svih vremena.

Ako prođe Vašeroa, Novak bi mogao na Lučana Darderija u drugom kolu, u trećem na Aleksa de Minora, dok bi već u potencijalnom četvrtfinalu morao na Aleksandra Zvereva.

U potencijalnom polufinalu mogao bi na Tomija Pola, Bena Šeltona, Frensisa Tijafoa, a u finalu na Karlosa Alkaraza, Danila Medvedeva, Rafaela Hodara, Tejlora Frica...

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Novak Đoković Tenis

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